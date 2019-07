Vereséggel hangolt a szlovéniai túrájára a BFC Siófok

Kikapott első és egyetlen hazai edzőmeccsén az élvonalbeli egerszegiektől a másodosztályú BFC Siófok labdarúgó csapata, mely remélhetőleg ebben a szezonban ott folytatja, ahol a legutóbb abbahagyta, amikor kilenc meccsen 23 gólt szerezve 19 pontot gyűjtött.

Magasra került tehát az a bizonyos léc a fiatal edző, Gál István számára, ám utóbbit nem rémiszti mindez. – Ez a munkámhoz tartozik – mondta Gál István, aki hozzátette; reméli, hozzá tudja segíteni a csapatot ahhoz, hogy hasonló teljesítményt tudjon nyújtani. – A játékosoknak elmondtam, mindenki tiszta lappal indul, a pályán pedig egy labdatartáson alapuló támadó futballt szeretnék tőlük látni amiből most, az egerszegiek elleni edzőmeccsen is viszont láttam már valamit. Talán nem túlzás azt mondani, hogy ez az előttünk álló másodosztályú szezon végre tartogathat valami jót a siófokiak számára! Nem csak a már említett utolsó kilenc forduló miatt, hanem azért is, mert ezúttal

sikerült együtt tartani a játékoskeretet és ha ezen még finomítani, illetve erősíteni is sikerülne, akkor újra – mint Magasföldi fogalmazta – hagyományaihoz méltón szerepelhetne a klub. – A finomítás jegyében érkezett hozzánk Tajthy, ám ezzel nem még nem lehet azt mondani, hogy kész a keretünk.

Mihalecz István sportigazgató mindezt megerősítve elmondta; Medgyes távozása miatt, akiről azért még nem mondtak le teljesen egy jobb oldali támadót, illetve egy belső védőt szeretnének még igazolni. – A

legfontosabb a minőség, nem szeretnék elkapkodni az igazolásokat – tette hozzá.

Az edzőmeccsre visszatérve a védekezés sokat javult, igaz volt honnan, miután hat gólt kaptak a már „éles”, Bajnokok Ligáját játszó Ferencvárostól. A verség persze benne volt a pakliban, nem csak az osztálykülönbség miatt, hanem azért is, mert a balatoniak a zöldekkel ellentétben a felkészülés során most kapják a csúcsterhelést. A letámadó kék-fehérek ellen az első 20-25 perc volt, ami nem sikerült túl jól, ám a folytatásban már partiban voltak Horváth Attiláék, igaz gólt ezúttal nem szereztek, de csak azért, mert Zamostny két nagy ziccerét is elrontotta,

Horváth Péter lövése pedig épp csak elsuhant a jobb kapufa mellett. A csapat a szlovéniai Mariborban folytatja a felkészülést, az odaúton, július 16-án, Kaproncán a Slaven Belupo, a visszaúton, 20-án,

Csáktornyán pedig az NK Medimurje Cakovec az ellenfelük.

BFC Siófok – ZTE 0-1 (0-1)

BFC Siófok: Molnár P. (Benke 46.p) – Csilus, Izing, Jánvári, Csibra (Lapos 70.p) – Horváth A., Tajthy (Réti 59.p) – Zamostny (György 71.p), Szakály (Magasföldi 46.p), Balogh B. (Lencsés 46.p) – Horváth P. Edző:

Gál István.

Gólszerző: Barczi 10. p.