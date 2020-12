Vereséggel tér haza a Siófok a sok sebből vérző Haladás otthonából

Legyőzte a sikert jobban akaró, azért lényegesen többet is dolgozó, erősen tartalékos Szombathelyi Haladás a gyenge napot kifogó BFC Siófokot. A győzelmi után egy negatív szériát kezdett Walter Róbert együttese, mely egymás után másodszor kapott ki és 196 perce gólképtelen.

Tizenhárom mezőnyjátékos és két kapus, aki most rendelkezésemre áll – panaszolta Mátyus János, a Haladás trénere a találkozó előtt, ami azért azt feltételezte lehet keresnivalójuk a balatoniaknak a tartalékos, két 18, egy 19 és egy 20 éves fiatallal felálló házigazdák ellen. A somogyiak nagyon gyenge teljesítményt nyújtottak, a Waltner érában a leggyengébbet! Az első félidőben semmi veszélyt nem jelentettek, egy Gaál szabadrúgás után volt dolga mindössze Rózsának, ám az is középre tartott, így könnyedén ölelte magához. Ennyire futotta tőlük negyvenöt perc alatt, illetve megszámlálhatatlan ki nem kényszerített hibára, egy meglehetősen lassú tempójú bajnokin. Hogy döntetlen volt a szünetben, az csak annak volt köszönhető, hogy egy 57 méteres keresztlabdára (!) rosszul helyezkedő Polényi néhány centivel a tizenhatos előtt szabálytalankodott Doktorics Áronnal szemben. A házigazdák ezzel szemben hétszer próbálkoztak és háromszor kaput is találtak.

A szünet után minden ott folytatódott, ahol abbamaradt, a vezetést a jóval többet támadó, kezdeményezőbb, motiváltabb házigazdák egy Medgyes passz utáni Németh góllal szerezték meg (1–0). Ekkor látta csak elérkezettnek az időt Waltner edző – talán Polényi esetében késői, Horváth Péter esetében viszont korai – változtatásra, ám a tíz perc múlva máris érkezett a második találat Medgyestől, aki – a társaktól semmi segítséget nem kapó – Deutsch mellett elhúzva a labdát lőtt a hálóba, eldöntve ezzel a találkozót (2-0).

A szépítésre volt esély, ám a Gaál szabadrúgása után – úgy tűnt lesről – leadott Jagodics fejes után Rózsa nagyot védett, a róla lepattantót pedig a mezőny egyik legjobbja – a Tajthynak a meccs elején egy faulttal „beköszönő” – Csilus rúgta ki a gólvonalról Elek elől. Erre az első balatoni ziccerre hatvannyolc percet kellett várni! A két korábbi siófoki, Medgyes és Csilus remekeltek ezen a bajnokin, a „hazalátogató” Jagodics, Gaál kettős ezt viszont nem mondhatta el magáról, pedig náluk is megvolt az extra motiváció. A folytatásban hasonló lehetőség nem akadt, maradt a kétgólos vasi siker egy enervált Siófokkal szemben, mely egymás után második vereségét szenvedte el és immár 196 perce gólképtelen. Gál edzővel a 14 forduló alatt csak egyszer fordult elő, hogy nem találtak be a balatoniak, Waltner edzővel hat bajnokin már másodszor; Kiss volt, aki utoljára gólt szerzett az Aqvital FC Csákvár elleni bajnokin.

A találkozó megnyerése után Mátyus János egyenesen csodáról beszélt. A Szombathelyi Haladás trénere szerint minél kevesebben vannak, annál nagyobb szívvel, lelkesedéssel és taktikai fegyelemmel játszanak. Mindenesetre ehhez megfelelő partnerek voltak a balatoniak, nélkülük mindez nem sikerült volna…

Merkantil Bank Liga NB II – 20. forduló

Szombathelyi Haladás – BFC Siófok 2–0 (0–0)

Szombathely, Haladás Sportkomplexum, zárt kapuk mögött. Vezette: Szigetvári Márk (Bertalan Dávid, Vörös Dániel)

Szombathelyi Haladás: Rózsa – Mocsi, Bosnjak (Tóth B., 78.p.), Debreceni – Kállai, Csilus T., Schuszter, Doktorics (Szalay Sz., 83.p.) – Németh Márió (Tóth M., 66.p.) – Medgyes, Rácz F. (Schimmer, 83.p.). Vezetőedző: Mátyus János.

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi (Deutsch, 55.p.), Jagodics B., Horváth M., Kiss B. – Kecskés T. (Tömösvári, 66.p.), Tajthy T. (Medgyesi, 80.p.) – Horváth P. (Hajnal G., 55.p.), Gaál B., Balogh B. – Elek B. Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gólszerzők: Németh Márió (52.p.), Medgyes (65.p.)