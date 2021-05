Vereséggel zárt a Rákóczi FC

Alacsony színvonalú mérkőzésen kapott ki a Dorogi FC ellen a Kaposvári Rákóczi FC a Merkantil Bank Liga NB II. 38., azaz zárófordulójában.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely szerint nem a valóság, hanem a megrendelő szempontja a fontos

Két ellentétes tavaszt produkáló csapat lépett pályára vasárnap délután a Rákóczi-stadionban. A Kaposvári Rákóczi FC ugyanis egy február óta tartó, igen hosszú nyeretlenségi sorozattal a háta mögött várta a zárófordulót. Ráadásul ennek a negatív szériának köszönhetően a somogyiak búcsúztak is a másodosztálytól. A dorogiak viszont egy nyolcmeccses veretlenségi sorozattal nyitották a tavaszt, s összegyűjtöttek annyi pontot, hogy az utolsó fordulókban már ne kelljen izgulniuk a bent maradásért, így kicsit hátra is dőltek. A rossz sorozatban lévő kaposváriak természetesen szerettek volna egy győzelemmel elbúcsúzni a közönségüktől, illetve a másodosztálytól. A mérkőzés elejét próbálták megnyomni a hazaiak, akik ezáltal gyorsan helyzetben is kerültek, miután Balázs Zsolt indítására Bartos Julián robbant be, de két méterről mellé lőtt. Az első tíz perc után hanyatlott a játék színvonala és ez a helyzeteken is érződött, hiszen csupán Berkó Ádám fejese talált kaput, melyet Bánki Márton könnyedén védett. Bő félórányi játékot követően újra felpörgette a ritmust a Kaposvár, amely egyre veszélyesebb támadásokat vezetett, de a várva-várt gól nem akart megszületni a szünetig.

A második félidő elején az első komolyabb helyzetét kis híján gólra váltotta a Dorog, miután Zabari Dávid a bal szélről ívelt át a hosszúra, ahol Kárász Krisztián fejelte le a labdát a középen érkező Szabó Lukas elé, a támadó pedig félfordulatból lőtt a felső kapufára. Ekkor, majd pár perccel később a szerencsén is múlt, hogy a vendégek nem kerültek előnybe. Másodszor ráadásul egy igen komikus jelenet után szerezhettek volna vezetést, hiszen Nagy János felszabadítása Szabó Alex lábában akad el, s perdült a bal alsó felé, így Bánki Mártonnak bravúr kellett bemutatnia a védéshez. Az alacsony színvonalú mérkőzés egyetlen gólja a rendes játékidő utolsó percében született meg, amikor is egy balról beívelt labdát Délczeg Gergely mellel készítette le lövésre Tomás Lénártnak, aki nem habozott, kapásból kilőtte a bal alsót, s ezzel megadta a kegyelemdöfést a kaposvári labdarúgásnak.

A kaposváriak sorozatban a negyedik szezonjuk végén váltottak osztályt. Az első két alkalommal felfelé, ezúttal pedig lefelé, így augusztustól a harmadosztályban kezdhetik újra az építkezést.

Barna László: – Küzdelmes, nem túl látványos mérkőzés volt. Sajnos olyan passzban vagyunk, hogy nem tudtuk gólra váltani a lehetőségeinket, míg az ellenfélnek egy jól eltalált lövés három pontot ért. Sajnálom, hogy nem mindenki élt azzal a lehetőséggel, hogy NB II.-ben tudott játszani, mert egy darabig biztos, hogy nem lesz erre lehetősége a Rákóczi színeiben.

Fenyvesi László: – Az első félidőben is voltak nagy lehetőségeink, de akkor még nem sikerült gólt szereznünk. A másodikban lőttünk kapufát is, igaz, a hazaiaknak is volt egy-egy helyzete, de szerencsére a végén egy szép góllal megnyertük a mérkőzést. Ezzel a megkoronáztuk a remek tavaszi szezonunkat.