Vereséggel zárta az évet a Balatonlelle

A szintén kieső helyen álló MOL Fehérvár FC II. együttesét látta vendégül a Greenplan Balatonlelle SE az NB III. Nyugati csoportjának idei utolsó, 17. fordulójában. A balatoniak egy pár perces rövidzárlatnak köszönhetően vereséggel zárták az évet.

A rendkívül mély talajú pályán vívott találkozó elején a vendégek domináltak. A gólhoz is közel álltak, de Galacs Erik ziccerénél nagyot mentett Bogdán Ádám, akiről ugyan kipattant a labda, de Galacs ismétlését is sikerült hárítania. Az első félidő derekától átvette az irányítást a Balatonlelle, ami helyzetekben is megmutatkozott. Előbb Balogh Botond csukafejese csattant a kapufán, majd Körmendy Kevin oldalszabadrúgása után Pleszkán Tibor hibázott ziccerben. A ráadás perceiben mégis a Fehérvár állt közel a gólhoz, de Molnár Márkó lövését Hegedűs Gyula még a gólvonal előtt ki tudta rúgni.

A második játékrész is székesfehérvári helyzettel indult, hiszen egy szögelt után Dinnyés Olivér bólintott a felső lécre, majd pár perc múlva ismét a fehérvári játékos került főszerepbe, hiszen elesett a tizenhatoson belül, amiért érthetetlen módon büntetőt is kapott, Pápai Kristóf pedig nem tette meg azt a szívességet a hazaiaknak, hogy hibázzon. A büntetőtől egy kisebb hullámvölgybe került a Balatonlelle, ezt pedig kihasználta a Fehérvár, amely Molnár Márkó fejesével megduplázta előnyét. A hazaiak próbáltak rohamozni a szépítésért, de a csereként beálló Kojnok Zsolt bombagólja végleg eldöntötte a három pont sorsát. A lelleiek bár mindent megtettek azért, hogy bevegyék a fehérváriak kapuját, de hiába alakítottak ki több nagy gólszerzési lehetőséget is a hajrában rúgott gól nélkül vonulhattak az öltözőbe.

Greenplan Balatonlelle SE–MOL Fehérvár FC II. 0–3 (0–0)

Balatonlelle, 260 néző. V.: Gál (Urgyán, Czeglédi).

Greenplan Balatonlelle SE: Bogdán Á. – Katona Gy. (Németh G., 64. p.), Hegedűs Gy., Kiss K., Balogh B. – Pap M. (Fila, 54. p.), Kovács D. – Hrabovszki, Szegő, Körmendy – Pleszkán (Laczkó, 76. p.). Vezetőedző: Bőzsöny János.

MOL Fehérvár FC II.: Gundel-Takács – Ódor, Mocsi, Vágó, Major M. – Tarnóczi (Tóth A., 81. p.), Dinnyés – Pápai K., Galacs (Szalai P., 78. p.), Molnár M. – Horváth B. (Kojnok, 68. p.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gólszerzők: Pápai K. (61. p. – 11-esből), Molnár M. (64. p.), Kojnok (74. p.).