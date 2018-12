Vereséggel zárta az évet a Kaposvári KK

Az óesztendő utolsó meccsén is vereséget szenvedett az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban a Kaposvári KK együttese, amely Jászberényben maradt alul ellenfelével szemben.

JP Autó Jászberényi KSE–Kaposvári KK 91–70 (22–21, 28–13, 27–15, 14–21) Jászberény, Belvárosi Általános Iskola, 600 néző. V.: Földházi T., Jakab L., Nagy V. JP Autó Jászberényi KSE: Pitts (20/6), Rakics (4), Coleman (21), Alekszandrov (13/6), Pantelics (14). Csere: Cseh (2), Kerpel-Fronius B. (5/3), Brbaklics (2), Czirbus (10), Szigedi (-), Fekete V. (-). Vezetőedző: Nikola Lazics. Kaposvári KK: Ubilla (21/12), Johnson (9/3), Markovics (13), Hendlein (6), Spica (4). Csere: Bogdán B. (7/6), Halász Á. (8/3), Baki (2), Hock (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan. A mérkőzés alakulása. 3. perc: 2–8. 8. perc: 16–16. 12. perc: 27–24. 17. perc: 38–31. 22. perc: 59–34. 28. perc: 77–47. 32. perc: 79–52, 37. perc: 85–66. Jók: Pitts, Coleman, Pantelics, Czirbus, illetve nem akadt kiemelkedő teljesítmény.

A korábban sérült a Szolnoki Olaj KK elleni meccset ki is hagyó Pantelics vállalta a játékot a jászberényieknél. A vendégek három légióssal álltak fel az esztendő utolsó összecsapásán.

Spica találatával indult a meccs, ám hamar jött Rakics válasza a túloldalon. Ubilla két triplájával és Hendlein két pontjával húzott el némiképp a Kaposvár, jött is azonnal Lazics első időkérése. A vendégek öt perc alatt úgy szereztek 16 pontot, hogy nem hibáztak dobást. Alekszandrov és Pitts révén zárkózott fel a hazai alakulat, a vendégeknél pedig Bogdán Benedek is hamar pályára került. Coleman egyenlített 16–16-nál, s a negyedet pedig Bogdán büntetője után Halász Ákos duplája zárta. Egy 5–0-ás szakasszal indította a második játékrészt a JKSE, amelyben Pitts hibátlanul dobott. A negyed derekán Hock is lehetőséget kapott a vendégeknél, Ubilla pedig elsőként jutott tíz pont fölé a kaposváriaknál. A csereként érkező Kerpel-Fronius öt pontjával 42–31-re léptek el a jászberényiek, és a Pantelics ellen megítélt technikai hiba után sem sikerült közelebb férkőzni az ellenfélhez. Markovics két büntetőt is kihagyott, Pantelics duplája pedig beállította a félidő 50–34-es végeredményét. A folytatásban sem változott a játék képe. A hazaiak Pitts, Pantelics és Colemann trió vezérletével növelték 77–49-re az előnyüket a harmadik játékrész végére. A záró szakaszban újból a húsz pontos határra értek a vendégek 81–61-nél, ám ennél közelebb már nem sikerült jutni.

