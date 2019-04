Veretlenül nyertek bajnokságot

Az idén is a Fino-Kaposvár juniorcsapata hódította el a bajnoki címet, méghozzá játszmaveszteség nélkül. A somogyiak 2016-ban végeztek a dobogó harmadik fokán.

Magabiztosan kezdte a junior (U21-es) országos hatos röplabdadöntőt a házigazda Fino-Kaposvár csapata. A Nagy József, Demeter György edződuó vezette házigazdák bemutatkozásként a Bp. MAFC-BME együttesét verték magabiztosan, majd ugyancsak három játszmás mérkőzésen bizonyultak jobbnak az ősi rivális HÉP-Kecskeméti RC ellen. Az elődöntőben a szolnokiak sem tudták feltartóztatni a hazaiakat. Az aranymeccset is – a korábbi találkozókhoz hasonlóan – biztosan nyerték a somogyiak 3–0-ra, ám a vége ezúttal igencsak izgalmasan alakult. Az utolsó, harmadik szettben ugyanis a vendég újvárosiaknak volt egymás után négy játszmalabdájuk, majd utána a hazaiak a második meccslabdájukat már győzelemre váltották.

A férfi döntő előtt rendezték a sportcsarnokban a női finálét, ahol az Újpesti TE 2–0-ás hátrányból tudott fordítani a Gödöllő ellen. A fővárosi lilák most nyertek először utánpótlás bajnokságot, a kispadjukon pedig az egykori nagy kaposvári kedvenc, Kántor Sándor is ott ült.

A csoportmérkőzéseken:

Fino-Kaposvár– Bp. MAFC-BME 3–0 (13, 14, 21)

Fino-Kaposvár: Szabó Bence (3), Horváth K. (8), Kulcsár A. (7), Kalmár Á. (8), Kiss M. (15), Nagy D. (–). Csere: Csordás B. (liberó –), Takács B. (liberó –), Szabó Barna Frigyes (6). Edzők: Nagy József, Demeter György.

Fino-Kaposvár–HÉP-Kecskeméti RC 3–0 (23, 17, 18)

Fino-Kaposvár: Szabó Bence (–), Horváth K. (18), Kulcsár A. (5), Kalmár Á. (16), Kiss M. (22), Nagy D. (–). Csere: Csordás B. (liberó –), Takács B. (liberó –), Tóth M. (–), Szabó Barna Frigyes (–). Edzők: Nagy József, Demeter György.

Az elődöntőben:

Fino-Kaposvár–Szolnoki Röplabda Akadémia 3–0 (12, 15, 20)

Fino-Kaposvár: Szabó Bence (–), Horváth K. (16), Kulcsár A. (11), Kalmár Á. (10), Kiss M. (5), Szabó Barna Frigyes (8). Csere: Csordás B. (liberó –), Tóth M. (–), Fenyvesi B. (–). Edzők: Nagy József, Demeter György.

A döntőben:

Fino-Kaposvár–Dunaújvárosi SE Röplabda Akadémia 3–0 (19, 15, 28)

Fino-Kaposvár: Szabó Bence (4), Horváth K. (14), Kulcsár A. (10), Kalmár Á. (15), Kiss M. (11), Szabó Barna Frigyes (6). Csere: Csordás B. (liberó). Edzők: Nagy József, Demeter György.

A végeredmény: 1. Fino-Kaposvár, 2. Dunaújvárosi SE Rőplabda Akadémia, 3. Szolnoki Röplabda Akadémia, 4. Bp. LV Sport Pénzügyőr SE, 5. HÉP-Kecskeméti RC, 6. Bp. MAFC-BME.

A Fino-Kaposvár junior aranycsapata: Kalmár Ákos, Kulcsár Adrián, Horváth Kristóf, Takács Barnabás, Szabó Barna Frigyes, Szabó Bence, Kiss Maté, Csordás Barnabás, Tóth Máté, Jámbor Dávid, Nagy Dávid, Fenyvesi Barnabás, Fenyő Balázs, az edzőik Nagy József és Demeter György.

A különdíjak átadásánál szintén a házigazda kaposváriak voltak a főszereplők. A döntő legjobb feladójának Szabó Bencét, a legjobb centernek Kulcsár Adriánt, a legjobb ütőjátékosnak pedig Horváth Kristófot választották meg, míg a legjobb edzőnek felajánlott különdíjat Nagy József kapta. A legjobb kaposvári játékosnak Kalmár Ákost választották meg, s az egykoron Kaposváron játszott Lassú Ádám, a Bp. LV Sport Pénzügyőr SE röplabdázója lett a legjobb liberó.

A női juniordöntő végeredménye: 1. Újpesti TE, 2. Penta-Gödöllői RC, 3. Békéscsabai RSE, 4. Budaörsi DSE, 5 Fatum-Nyíregyháza, 6. Bp. Vasas-Óbuda.

A februárban Békéscsabán diákolimpiai bajnoki címet szerzett csapat tagjai közül négyen is – a dunaújvárosiakat egymás után négyszer is legyőzték 3–2-re – dupláztak Kaposváron: Szabó Barna Frigyes, Tóth Máté, Jámbor Dávid és Fenyő Balázs a megyeszékhelyen is aranyat vehetett át.

Az ezredforduló után egyébként 14-szer állhattak dobogóra a kaposvári juniorok. Kilencszer voltak bajnokok (2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018 és 2019), kétszer ezüstérmesek (2001 és 2009), háromszor pedig harnadikak (2006, 2012 és 2016). Az ifik tucatszor állhattak a dogóra, közte három alkalommal a tetejére. A serdülő- és a gyermekcsapat tagjai ötször, a kisminik háromszor, míg a minik kétszer feszíthettek a dobogó legtetején.

Ami egyébként a Fino-Kaposvár társulatát illeti, Kalmár Ákosnak és Kulcsár Adriánnak ez volt az utolsó fellépése a juniorok között, míg Szabó Bence, Szabó Barna Frigyes és Kiss Máté elbúcsúzik az ifjúságiaktól.

A Kaposvári Röplabda Akadémia két reménysége, Fenyvesi Barnabás és Nagy Dávid is tagja az Európa-bajnoki selejtezőre készülő U17-es válogatottnak. A magyar csapat szerdán utazik el, ahol előbb pénteken a házigazda Oroszországgal, szombaton Szlovákiával, vasárnap pedig ugyancsak 15 órakor Hollandiával mérkőzik Anapában. A csoportból az első jut tovább.