Veretlenül zárta a csoportkört a Siófok KC csapata

Legyőzte a német Metzingen csapatát is, így veretlenül nyerte meg a csoportját a Siófok KC a női kézilabda EHF-kupában.

Az már korábban eldőlt, hogy a Siófok KC csoportelsőként továbbjutott az EHF-kupából, már csak az a kérdés maradt megválaszolatlanul, meg tudja-e őrizni veretlenségét a Balaton-parti együttes. Az előjelek egyértelmű hazai sikert jósoltak, hiszen a Metzingent Németországban is legyőzte az SKC.

A mérkőzést a vendégek kezdték jobban, ám többek között Jezic és Nze Minko góljaival fordítottak a hazaiak. A siófokiak vezetőedzője, Tor Odvar Moen folyamatosan rotálta a csapatát, az egyik időkérés után például Aoustin tehermentesítése miatt Nze Minko került a bal szélső pozíciójába. Mindkét oldalon sok volt a rontott lövés, igaz ehhez az is kellett, hogy a kapusok kiváló napot fogtak ki: Dedu 42, Roch pedig 43 százalékkal védett. Az első félidő hajrájában már öt góllal is vezettek a siófokiak, ám három gyors találattal felzárkózott a Metzingen.

A folytatásban 16–16-nál érték utol ellenfelüket a németek, sőt a 43. percben a vezetést is átvették. Ekkor aztán jött egy rövidzárlat, melyet a házigazda egy 8–0-ás rohammal torolt meg, s ezzel gyakorlatilag el is dőlt a tét nélküli mérkőzés. Az összecsapás krónikájához tartozik, hogy a végén Takács Eszter a bajnokság után az EHF-kupában is debütálhatott. A meccs embere a 40 százalékkal védő Dedu lett, legeredményesebb játékosa pedig az egyaránt 7-7 gólig jutó Böhme és Gonzalez volt.

A negyeddöntő sorsolását február 12-én, kedden tartják Bécsben. A három lehetséges ellenfél közül kettőt már ismernek, egyikük a norvég Storhamar, a másik pedig a dán NFH Nyk. A harmadik vagy az orosz Krasnodar, vagy a francia Besancon lesz.

Tor Odvar Moen: – Minden jó, ha a vége jó! A mérkőzésen voltak hullámvölgyeink, de összességében elégedett vagyok. A felállt falas védekezésünk ezúttal is rendben volt, viszont problémánk volt a támadásban elkövetett hibák utáni visszazárásnál. Az első játékrész rendben volt, a másodikban viszont sok volt az eladott labdánk. Ami pozitívum, hogy tudtunk váltani, így a győzelmünk nem forgott veszélyben.

André Fuhr: – Megérdemelt a siófoki győzelem, ismételten átélhettük, hogy a magyar csapat milyen fantasztikus játékerőt képvisel.