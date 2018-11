Veretlenül zárta az alapszakasz első körét a Diamant

Kaposvári győzelemmel zárult a forduló rangadója a női röplabda NB I-ben. Az éllovas 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem a második helyen tanyázó MTK otthonában lépett pályára, és 96 perces csata végén kerekedett felül. Miklaiék ezzel veretlenül zárták az alapszakasz első körét.

A találkozó elején a vendégek ragadták magukhoz a kezdeményezést, és a határozott, pontos játék meg is hozta az eredményt: a Diamant végig vezetve, fokozatosan növelve előnyét, húzta be a nyitó szettet. A térfélcsere után magára talált az MTK, és többször is ellépett négy-öt ponttal. A somogyiak a játszma derekán fogták be riválisukat, és a hajrá előtt a vezetést is átvették, a végén mégis a hazaiak örülhettek. A harmadik játékrészben újra a vendégek gyűjtögették szorgosan a pontokat, és a fontos pillanatokban mindig jó döntéseket hoztak a pályán.

Amint az várható volt, amelyik csapat behúzta a harmadik szettet, végül azé lett a mérkőzés is: a negyedik játszma már a Diamant-lányok szája íze szerint alakult, Vacsi remek nyitásokkal, Iricanin és Miklai pedig ponterős játékkal tűnt ki a mezőnyből. A kaposváriak végül megérdemelt győzelmet arattak a kiválóan küzdő fővárosiak otthonában, és ezzel veretlenül zárták az alapszakasz első körét. Az MTK volt az első együttes, amely szettet rabolt Sasa Nedeljkovic tanítványaitól. Miklai Zsanettet és társait nagy tapsban részesítette az őket elkísérő szurkolótábor.

MTK – 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem 1:3 (-19, 22, -22, -20)

Budapest, 150 néző. V.: Mezei, Pőcze.

MTK: Kotormán 1, Kiss G. 18, Borsos 5, Vezsenyi 16, Takács D. 12, Kis R. 8. Csere: Szalai, Nagy (liberók), Lesi 1, Szerényi 2, Kökény. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Kaposvár: Császár 5, Vacsi 13, Cesljar 2, Iricanin 24, Harmath 4, Miklai 18. Csere: Hegyi, Kanizsai (liberók), Héri 2. Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic.

Az eredmény alakulása: I. játszma: 7:8, 9:16, 17:21. II. játszma: 8:5, 16:9, 19:21. III. játszma: 7:8, 13:16, 16:21. IV. játszma: 2:8, 10:16, 16:21.

Tóth Gábor: – A látottak alapján nem vagyok csalódott, jól felkészültünk és jól küzdöttünk. A Kaposvár tapasztaltabb játékosokkal érkezett, és ezt a döntő szituációkban kamatoztatni tudta.

Sasa Nedeljkovic: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk az MTK otthonában, de a három pontért jöttünk, és azt meg is szereztük. Köszönjük a buzdítást a minket elkísérő szurkolóknak.