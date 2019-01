Verhetetlenek a kaposvári röplabdás lányok a bajnokságban

Eddig senki sem tudta megállítani az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem csapatát a női röplabda NB I.-ben. A somogyiak az eddigi tizenöt forduló alatt tizenötször győztek. A Penta Gödöllői RC-re várt volna a feladat, hogy megállítsa a somogyiak menetelését.

Hegyi Bianka betegség miatt továbbra sem léphetett pályára, és még Harmath Zsófia sem volt százszázalékos állapotban. Vacsi Evelin viszont már a többiekkel melegített, sőt vissza is került a kezdőbe. A minap szerződtetett ütőre, Szűcs Kingára is számíthatott a Diamant mestere.

Az első szett elején még jól tartotta magát vendégegyüttes, de 9–9 után fokozatosan elhúztak a hazaiak és, ha nem is a tőlük megszokott magabiztos játékkal, de előnyhöz jutottak.

A második felvonásban aztán már semmit sem bíztak a véletlenre a kaposváriak: támadásban és védekezésben is magasan ellenfelük fölé nőttek. Miklai, Iricanin és Császár rendre pont(ok)ra váltotta Cesljar remek feladásait, míg a túl oldalon sokszor a nyitásfogadás is gondot okozott. Sasa Nedeljkovic lehetőséget adott Szivós Ildikónak, Horváth Alexandrának és Kalmár Viktóriának is, s mindenki, aki pályára lépett meghálálta edzője bizalmát.

A harmadik, s mint utóbb kiderült, utolsó játszmában ugyan kicsit nehezebben indult be a Diamant-gépezet, de ebben a szakaszban is egyértelműen bebizonyosodott: a Diamant sokkal nagyobb játékerőt képvisel riválisánál. A szett hajrájában aztán Szűcs Kinga is szerepet kapott, s egy pazar ejtéssel, majd egy ászértékű szervával azonnal letette a névjegyét. Bár nem volt sokat a pályán, de ennyiből is látszott nagy erőssége lehet az Extra Ligába igyekvő somogyi lányoknak.

A legújabb kaposvári játékossal értékeltük a találkozót:

1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem–Penta Gödöllői RC 3–0 (19, 9, 16)

Kaposvár, 200 néző. V.: Farkas, Mezőffy.

1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem: Leidgeb (8), Cesljar (1), Iricanin (12), Vacsi (12), Miklai (8), Császár (5). Csere: Héri (libero), Kanizsai (libero), Szivós (3), Horváth A. (2), Kalmár (2), Szűcs K. (2). Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic.

Penta Gödöllői RC: Nagy K. (2), Körtvélyessy (3), Hackl (8), Dégi (3), Bálintné (3), Király (3). Csere: Kovács A. (libero), Ludmán (3), Ratkai (1), Tóth Bagi (-), Halla (1), Tettamanti (1). Vezetőedző: Grózer György. Másodedző: Szalay Attila.