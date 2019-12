Verni kell a sereghajtót az újabb előrelépésért

A három hazai mérkőzésből álló bajnoki szakasz közepéhez ért a Kaposvári KK az NB I./A csoportos pontvadászatban.

A vasárnap 18 órakor kezdődő mérkőzésen a Jászberényi KSE együttese lesz a vendég. A cél pedig csak ugyanaz lehet, ami két hete a Naturtex SZTE-Szedeák gárdája ellen volt, vagyis be kell gyűjteni a győzelemért járó két pontot. Az, hogy a jászberényiek jelenleg az utolsó, tizennegyedik helyet foglalják el a tabellán, ne tévesszen meg senkit. Már csak azért sem, mert a vendégek játékoskerete még átalakulóban van. Legutóbb például visszatért hozzájuk az a Remon Nelson, aki meghatározó szerepet játszott a jászságiak 2017/2018-as csapatában. Akkor Nelson majd 18 pontig jutott meccsenként és öt gólpasszt is kiosztott átlagban. Nem volt meglepő, hogy visszahívták, ám a 2018/2019-es szezon elején (négy meccs után) sérülés miatt távoznia kellett. Akkor csaknem ugyanazt az átlagot produkálta, mint az azt megelőző pontvadászatban. Egész biztos, hogy komoly erősítést jelent az eddig győzelem nélkül álló jászberényieknek.

A jelenleg Lo Elhadji Malik, a megbízott vezetőedző által irányított vendégeknél Phillip Miller éri el a legtöbb pontot meccsenkéntde, figyelni kell a Nemanja Aleksandrov és Djordje Pantelics alkotta palánk alatti duóra is. A hírek szerint visszatér a csapatba sérülése után Aleksa Brbaklic is. Bármely összetételben is érkezik azonban a somogyi megyeszékhelyre a sereghajtó alakulat, a hazaiak számára csakis a győzelem az egyetlen elfogadható eredmény. Tudják ezt Hendleinék is, akik ennek megfelelő hozáállással készültek az előttük álló találkozóra.

Ismét összefogott a Spirit Auto és a Spekula Kft., hogy a somogyi szurkolók kedvére tegyen az ünnepi hangulat fokozásában. A csapatot támogatók a Mikulás alkalmából a gyerekeknek is készülnek kis meglepetéssel.

A mérkőzés félidejében pedig az immár hagyományos félpályás dobóversenyen a három kisorsolt jelentkező három alkalommal próbálhat gyűrűbe találni a félpályáról a labdával a 300 ezer forintos nyereményért. Jelentkezni a mérkőzés előtt a hazai szurkolói bejáratnál lehet majd.