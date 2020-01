Verni kell az Oroszlányt a jobb mérlegért

Több szempontból sem mindennapi mérkőzésre készül a Kaposvári Kosárlabda Klub és a csapat szurkolótábora.

Több évtizednyi szünet után ismét élvonalbeli mérkőzést vív a somogyi megyeszékhelyen az Oroszlány együttese. A találkozó január 25-én szombaton 19 órakor kezdődik. A kosárünnepet és a programokat a támogató cégek jóvoltából ismét dobóverseny is színesíti majd.

Mindkét csapat számára létfontosságú csata következik. A kaposváriak már nem hibázhatnak többet hazai pályán, ha legalább a középházi rájátszást jelentő tizedik helyet el akarják érni az alapszakasz végén. Az oroszlányiak pedig minden bizonnyal szeretnének visszavágni a somogyiaknak a hazai 85–78-as vereségért. A kaposváriak egyébként még sokat érhet az a siker, ám ehhez a szombat esti meccsen is mindenképpen nyerni kell.

Az újoncként felkerülő oroszlányiak kiváló szezont futnak, hiszen az alapszakaszban jelenleg a nyolcadik helyen állnak és részt vehetnek a Debrecenben rendezendő Magyar Kupa nyolcas döntőjében is. Jól válogatták össze a légiósokat és magyar kosárlabdázók is rendre hozzátesznek a játékhoz. Krasovec Sebastjan vezetőedző együttese eddig hét győzelmet aratott kilenc vereség mellett. A kaposváriak mérlege eggyel rosszabb, így, ha nyernek Hendleinék, akkor megelőzhetnék az újoncot a tabellán.

A legutóbb a bajnoki címvédő szombathelyiek ellen vereséget szenvedő somogyiaknál több sérülés is nehezítette a felkészülést. Ponjavics a bordáira kapott ütés miatt, míg Norfleet a hátsérülése miatt hagyott ki edzést. Előbbi ráadásul egy vélhetően vírusos megbetegedés miatt kórházba is került, ahol infúziós kezelést kapott. Norfleet edzett ugyan, de csak a meccs előtt derül ki, hogy pályára is lép-e. Akármilyen összeállításban is szerpel a kaposvári együttes mindenképp győzelmi céllal kell felvenni a harcot.

Az oroszlányiak a legutóbbi fordulóban otthon kaptak ki a Zalaegerszegtől. Ráadásul 115 pontot kaptak, tehát a védekezésük koránt sem volt acélos. Ez ugyanakkor a somogyiakról is elmondható, akik az elmúlt öt fordulóban rendre 90-100 pont körül kaptak meccsenként. Talán ezen kell elsősorban változtatni ahhoz, hogy esély legyen az újabb győzelemre.

Különlegesen jó kapcsolatot ápolnak a kaposváriak az oroszlányi csapat szurkolóival. A tavaly Oroszlányban vívott mérkőzés után – csakúgy, mint akkor a helyiek – a Somogyi Bicskások szurkolói csoport is szeretné vendégül látni az ide érkező drukkereket. Napok óta zajlik a szervező munka és a hírek szerint már reggel nekiállnak a készülődésnek a szurkolói egyesület tagjai.

A kaposváriak hivatalos internetes oldalán megjelentek szerint „déltől hideg- és melegétellel várják a sportbarátokat Oroszlányból és Kaposvárról egyaránt. A jóhangulatú szurkolói ezmecserék, sztorizgatások mellett szeretnének segíteni is a Bicskások; ezúttal ők kezdeményeznek gyűjtést Barni számára, amit három licitre bocsátott ereklyével tettek még vonzóbbá. Licitálni lehet egy a 2000/2001-es bajnok csapat által aláírt kosárlabdára, egy az idei csapat által aláírt Hendlein mezre és Kapás Boglárka világbajnok úszó által dedikált pólóra is. Segíteni azok is tudnak, akik nem szeretnének mélyen a zsebükbe nyúlni, egy oroszlányi törzsszurkoló kislányának orvosi kezelését műanyag flakonok kupakjainak gyűjtésével is tudják támogatni, így aki teheti, vigyen magával pár kupakot is a sportbaráti találkozóra!”