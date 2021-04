Versenyekkel motiválják a legkisebbeket

Második alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal rendezte meg úszóversenyét a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE a Csik Ferenc Versenyuszodában. Az eseményen 23 egyesület sportolói álltak rajtkőre.

Jobbára a régió, de a szinte az ország egész területéről érkezetek versenyzők, hogy a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE által rendezett úszóversenyen felmérjék milyen állapotban is vannak. Az úszók tizenegy versenyszámban, kilenc korcsoportban álltak rajtkőre, hogy eldöntsék ki van jelenleg a legjobb formában.

– A versennyel az volt a célunk, hogy a sportolók pozitív visszacsatolást kapjanak a felkészülésükről, ami ebben az időszakban, amikor kevés a versenylehetőség, különösen fontos – nyilatkozta a verseny főtitkára, Kovács Zsófia. – A versenyzőknek jó, hogy edzésekere járhatnak, de ez nem elég. Motiválni kell őket egy-egy ilyen versennyel, ahol bizonyíthatják, hogy jó úton haladnak, jó időt tudnak úszni. A vírus előtt sokkal több úszóversenyt rendeztek, lehet, hogy akkor ezek nem is keltettek olyan mély benyomást a gyerekekben, de ez most megváltozott, emiatt is adunk az érmek mellett oklevelet is a legkisebbeknek. Örülünk annak, hogy sok pozitív visszajelzést kaptunk a versenyről. Továbá annak is, hogy nagynevű sportolók is rajtkőre álltak a versenyen, hiszen ez motiválóan hatott a legkisebbekre, aki számára még ijesztő lehet egy ekkora uszoda.

A szervező klub, az 1.MCM-Diamant Adorján SE ezúttal is nagyon kitett magáért, hiszen a jelenlegi, vírusos helyzetből a legtöbbet kihozva tett meg mindent a sportág népszerűsítéséért. A megméretésen ráadásul a legifjabbak olyan úszókat is láthattak medencébe ugrani, akik nemzetközi szinten is letették már a névjegyüket.

– Egy szombati edzést váltottam ki ezzel a versennyel, ami szerencsésen jött ki számomra, hiszen édesanyámék Somogy megyében laknak, így a hétvégét náluk töltöttük a családommal – mondta Kozma Dominik, a Stamina versenyzője. – Versenykörülmények között mindig többet tudok kihozni magamból, így örülök ennek a lehetőségnek. Az Európa-bajnoki bronzérmes sprinter hozzátette: minden erejével azon dolgozik, hogy remek eredményt érjen el az olimpián, így nem a hazai rendezésű Európa-bajnokságra, hanem az ötkarikás játékokra helyezi ki a csúcsformát.

– A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának Sporttudományi és Testnevelési Intézetétől is érkeztek a versenyre – tudtuk meg Kovács Zsófiától, az 1.MCM-Diamant Adorján SE sajtóreferensétől. – A szakmai bizalom és a kapcsolat remek az egyesület és az egyetem között, így az ott tanulók közül többen nálunk végzik a gyakorlatukat. Ez az együttműködés mindkét fél, sőt Kaposvár számára is hasznos és jövedelmező.