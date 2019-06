Világbajnok játékost igazolt a Siófok KC

Gnonsiane Niombla a következő két évben a Siófok KC csapatát erősíti. A 28 éves francia válogatott játékos Metzből érkezik a Balaton-partjára.

A Siófok KC vezetőedzője, Tor Odvar Moen szerint olyan játékost sikerült leigazolniuk, aki komoly minőséget képvisel. – Nagyon örülök Niombla érkezésének – hangsúlyozta a tréner. – Egy olyan játékost szerettünk volna igazolni, aki tapasztalt és a belső posztok bármelyikén megállja a helyét. Elsősorban irányítóként számítok rá, de biztos vagyok benne, hogy bal és jobbátlövőként is fogom majd használni. Ezzel a kerettel számos variációs lehetőségünk lesz támadásban és védekezésben is.

Gnonsiane Niombla az elmúlt években a legmagasabb szinten kézilabdázott válogatott és klubszinten is, elmondása szerint nagyon motiváló lesz a magyar bajnokságban kézilabdázni.

– Az elmúlt esztendőkben európai topcsapatokban játszottam – tette hozzá Gnonsiane Niombla. – Nagyon sokat tanultam ezekben a z együttesekben, de most egy új kihívást kerestem a karrieremben. A Siófok egy viszonylag fiatal, de annál ambiciózusabb egyesület, ráadásul a magyar bajnokságban szerepel, ami rendkívül vonzó számomra. A klubnál minden körülmény adott a minőségi munkához. Mielőtt meghoztam a döntést természetesen beszéltem válogatott csapattársammal, Estelle Nze Minkoval is. Csak pozitív dolgokat mesélt nekem, az ő pályafutásának hatalmas lökést adott az itt eltöltött három esztendő. A jelenlegi csapatból jól ismerem Simone Böhmét, vele együtt játszottam Bukarestben is. Jó lesz újra egy csapatban kézilabdázni vele. A vezetőedzővel, Tor Odvar Moennel is beszéltem, felvázolta a velem kapcsolatos terveit, az alapfilozófiáját és azt, hogy mit vár el egy játékostól. Úgy érzem, hogy jól fogunk tudni közösen dolgozni.

Niombla a francia ASUL Vaulx-en-Velin együttesénél kezdte pályafutását. Először 2010-ben váltott klubot, és lett a szintén francia Fleury Loiret játékosa. Karrierjének meghatározó állomásáról beszélünk, hiszen 2016-ig itt kézilabdázott. A 2015-ös idényben francia bajnok lett, az említett periódusban pedig háromszor is megnyerte a kupasorozatot a csapatával. Végül 2016-ban, életében először, légiósnak állt, a CSM Bukarest szerződtette. A román sztárcsapattal két év alatt két bajnoki címet és két kupagyőzelmet is bezsebelt, majd 2018-ban hazaszerződött, a Metz Handball játékosa lett. A mögöttünk hagyott szezonban újabb francia bajnoki címet és kupasikert ünnepelhetett.

Meghatározó tagja volt a világbajnok francia csapatnak

A nemzetközi kupaporondon az igazán nagy siker eddig nem jött össze a számára, pedig több ízben is a közelében volt. A 2015-ös idényben KEK-döntőt játszhatott, de csapata a Fleury Loiret a visszavágón elbukta a serleget. A Bajnokok Ligája legutóbbi három kiírásában egyaránt ott volt a budapesti négyes döntőben, ám három vesztes elődöntő mellett két bronzérme van a legrangosabb sorozatban.

A francia válogatottban hosszú évek óta Estelle Nze-Minko váltótársa irányító poszton. Utánpótlás szinten is nyert Európa-bajnoki címet még 2007-ben, az igazán nagy sikerek azonban a felnőtt válogatottban jöttek. Hat esztendeje debütált címeres mezben, és 2016-ban Eb-bronzot, majd olimpiai ezüstérmet nyert francia színekben. Meghatározó tagja volt a 2017-es világbajnok társaságnak, valamint a 2018-ban a kontinenstornán is csúcsra érő csapatnak.