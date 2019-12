Világsztárok is tempóznak a kaposvári medencében

Szerdától Kaposváron rendezik a XVI. Rövidpályás Úszó Országos Bajnokságot. A négy napos versenysorozaton közel ötven egyesület színeiben több, mint háromszázötven úszó áll rajtkőre.

Az idei esztendő egyik legrangosabb versenyét rendezik Kaposváron az előttünk álló napokban. A somogyi megyeszékhely első alkalommal adhat otthont Rövidpályás Úszó Országos Bajnokságnak. Az eddig hagyományosan Százhalombattán tartott erőpróba rendezési jogát az eddigi kedvező tapasztalatok miatt ítélte Kaposvárnak a Magyar Úszó Szövetség.A viadalról kedden délelőtt, a már berendezett versenyhelyszínen rendeztek sajtótájékoztatót.

– Nagy utat jártunk be azóta, mióta az új versenyuszoda alapkövét leraktuk – mondta Dér Tamás, Kaposvár Megyei Jogú Város alpolgármestere. – Az átadás után már megkezdtük az előkészületeket erre a versenyre. Közel ötven ember dolgozott azon, hogy minden elkészüljön és be tudjuk mutatni, miként is néz ki ebben az uszodában egy rövidpályás viadal. A hét végén próbaversenyt is rendeztünk, ahol mindent kipróbáltunk és elmondhatjuk, hogy minden berendezés hibátlanul működött. Világsztárokat és az ország legjobbjait várjuk az ob-ra. A város, a sportközpont és az uszoda összefogásával valósult meg ez a rendezvény. A Magyar Úszó Szövetségtől is rengeteg segítséget kaptunk. Miért is fontos, hogy ilyen versenyeket rendezzünk Kaposváron? Egyrészt azért, mert ez a létesítmény alkalmas az országos bajnokság és kisebb nemzetközi események megrendezésére. Másrészt azért, hogy a Kaposváron úszó, szinkronúszó és vízilabdázó gyerekek lássák a világsztárjainkat, lássák az ország élvonalát, ami példa lehet számukra. Szeretnénk, ha a város közönsége eljönne megnézni az országos bajnokságon induló klasszisokat, akik országos és világszinten is kiemelkedőt nyújtanak. A délelőtti előfutamok díjtalanul látogathatók, az esti döntőkre kell ezer forintos belépőt váltani.