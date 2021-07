Világsztárokat kezelt Varga Tamás

A labdarúgó Európa-bajnokság ideje alatt Varga Tamás is tagja volt a portugál válogatott stábjának. A somogyi sportmasszőr, fizioterapeuta így világsztárokkal dolgozhatott együtt.

Nagy megtiszteltetés érte a Kaposvári Rákóczi FC egykori, az UTE női röplabdacsapatának jelenlegi fizioterapeutáját, Varga Tamást, hiszen meghívást kapott, hogy dolgozzon a portugál válogatottnál. A megbízatás csak az Európa-bajnokság idejére szólt, de a somogyi sportszakember számára így is meghatározó élmény maradt a közös munka.

– A portugálok a magyar szövetség segítségét kérték abban, hogy ajánljon masszőröket, akik segítenek a regenerációban – tudtuk meg Varga Tamástól. – Mivel a Vasas stadionjában készültek az Európa-bajnokság alatt és az egyik ott dolgozó már régóta ismeri a munkásságomat, így engem ajánlott. Az Újpesttel még nem kezdtük el a munkát, így nem gondolkodtam sokat, amikor megcsörrent a telefonom, hogy felkérjenek erre a feladatra.

A korábban Kaposváron futballozó Varga Tamás a kapuskesztyűt cserélte a masszázságyra, s a Rákóczinál kezdett el dolgozni. Öt év után ment át a ZTE együtteséhez, ahol tovább képezte magát a fizioterápia irányába. A következő állomhelye Nyíregyháza volt, ahol már rehabilitációs edzőként is tevékenykedett és elkezdett érdeklődni a neurológia iránt. Ezt követően tette át székhelyét Budapesten, ahol magánpraxist üzemeltet, emellett pedig az UTE női röplabdacsapatának fizioterapeutája.

– A portugálok megkeresése után sokat gondolkodtam azon, hogy vajon tanulhatok-e tőlük valamit – tette fel a kérdést Varga Tamás. – Mivel az egész sportvilág fizioterápiás szemlélettel gondolkodik, én pedig neurossal, így nem találkoztam újdonsággal. A munkámat látva pár nap után már meg is kérdezték, hogy foglalkozom-e mozgásterápiával. Mikor kiderült, hogy igen, akkor már olyan játékosokat is küldtek hozzám, akinek izompanasza volt. Szerencsére a portugálok regenerációs stábja jól fogadta az újításaimat és nem versenytásként, hanem kollégaként tekintettek rám, így jövőben biztos, hogy felvesszük egymással a kapcsolatot.

– A portugál válogatottnál passzív és dinamikus masszást is végeztem, attól függetlenül, hogy mit éreztem az izomban és milyen panaszokkal érkezett a játékos – folytatta Varga Tamás. – Az izompanaszokkal érkezőknél pedig a legújabb technikámat, a neuro-mozgáskorrekciót is alkalmaztam. Ronaldon kívül mindegyik labdarúgót kezeltem, mivel ő saját stábbal dolgozik együtt. Azonban, akárcsak a többiek, ő is mindig ott volt a regenerációs szobában. A csoportmeccsek után, amikor továbbjutottak még a vállamat is megveregette. Úgy gondolom, hogy az ő stábja is azt a dinamikus masszázst alkalmazza, amit én kezdtem el először az országban. Bár ezt csak feltételezni tudom, de úgy éreztem a tekintetén, hogy neki nem új ez a technika, míg a többieknek az volt. Mindig is gondolkodtam azon, hogy szakmailag hol helyezkedek el a világban, de úgy láttam, hogy mindenhol azt alkalmazzák, amit mi magyarok is, így egyáltalán nem vagyunk lemaradva a világ élvonalától. Úgy gondolom, hogy éltem azzal a lehetőséggel, amit kaptam.

Varga Tamás bár együtt dolgozott a stábbal, de a mérkőzéseket csak televízión keresztül tudta követni. Az viszont nagy öröm volt számára, hogy a portugál válogatott kapusával, Rui Patrício-val külön foglalkozhatott.

Hárman egy csoportban

– Természetesen a magyar válogatottnak szurkoltam az Európa-bajnokságon, azonban minden olyan világeseményen a németek sikeréért szorítok, amin a mi válogatottunk nincs ott – válaszolt Varga Tamás, arra a kérdésre, hogy mely válogatottért izgult. – Most, hogy a portugálok mellett dolgozhattam, így nekik is szurkoltam, ami furcsa érzés volt, hiszen mind a három válogatott egy csoportban szerepelt. Mivel már egyik sem nyerheti meg az Európa-bajnokságot, így nehéz megtippelni, hogy kik kerülnek a döntőbe. A belgák, bár nem voltak meggyőzők a portugálok ellen, de talán odaérhetnek, akárcsak a spanyolok. Én ezt a két válogatottat várom a döntőbe.

Varga Tamás nem szakadt el somogyi futballtól sem, hiszen mint mondja, a Somogyjád volt edzőjeként figyelemmel követi a csapat szereplését, akárcsak a Marcaliét. Ikertestvére, Balázs ugyanis védőként erősíti a marcalit, emellett a korosztályos csapatnál edző szerepkört is betölt.