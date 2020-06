Visszatekintő a kaposvári aranyesőre

Három évtizede, az 1990/1991-es szezonban játszhatta az első bajnoki döntőt a Fino elődje, a Kapos Volán, egy évvel később pedig megkezdődött a legendás aranykorszak. Összeállításunkban erre tekintünk vissza.

Emlékezetes évjárat marad a 2014/2015-ös szezon. Ez volt egymás után a Kaposvár és a Kecskemét nyolcadik bajnoki fináléja és a hatodik (kétszer az elődöntőben találkoztak) kupa döntője, s ekkor hódítottuk vissza az aranyakat.

Az mindenesetre tény, hogy megerősödött kaposvári együttes várta a bajnoki rajtot. A Demeter György mester vezette Fino-Kaposvár mezét ölthette újra magára Bagics Balázs, aki három évnyi légióskodás után tért vissza a somogyi megyeszékhelyre – két szezont Franciaországban húzott le, míg a harmadik évében a Precura Antwerpen színeiben lett a belga bajnokság ezüstérmese –, Szabó Alpár pedig két év kihagyás után tért vissza (előbb Belgiumban, majd Kecskeméten játszott). Szolnokról került hozzánk Rása Alex, Bögöly Gábor után pedig Keen Cameron és Pavlényi Máté is felkerült a nagyokhoz. Ugyanakkor Geiger András 35 évesen befejezte a pályafutását – a röplabdától azonban nem szakadt el teljesen, lévén a Fino-Kaposvár elnökségében kapott helyet –, Dávid Csanád Kecskemétre költözött, Bokor Gábor pedig Franciaország felé vette az irányt. Dömötör Lajos röplabdás pályafutása is véget ért, miután más munkahelyen jobban keresett, s Csányi Dániel is befejezte.

Budapesten a Fáy utcai Vasas-sportcsarnokban rendezték a Magyar Kupa döntőjét február 15-én, amelyet sima 3–0-ra nyertünk a Gorter-Kecskeméti RC ellen. A bajnoki elődöntő is sima volt, hiszen mindháromszor legyőztük 3–0 arányban a Dági KSE egyletét. Az aranymeccsek viszont sokkal rázósabbak voltak. Először Kaposváron tudott nyerni a Szasa Nedeljkovics irányította címvédő kecskeméti alakulat nagy csatában 3–2-re, majd otthon is győztek 3–1-re. A harmadik kaposvári ütközet is hatalmas csatát hozott, s az öt felvonásos mérkőzést mi nyertük 3–2-re. A meccs hőse egyértelműen Németh Ferenc volt, aki egymaga 37 pontot termelt. A folytatás már egyértelmű(bb) volt. Kecskeméten bajnokavatásra készültek, ám ehelyett mi nyertünk extra egyéni teljesítményekkel 3–1-re. Az utolsó hazai aranymeccsen – amelyet május 2-án játszottak, s majd másfélezren voltak kíváncsiak rá – Németh Ferenc 28 pontot vállalt, s ugyancsak 3–1-re húztuk be a Dávid Csanádot, Kovács Zoltánt, Tóth Andrást és a később nálunk is megfordult Pápai Pétert a soraiban tudó Gorter-Kecskeméti RC ellen.

Ez volt a Fino-Kaposvár 16. bajnoki aranya és 17. Magyar Kupa elsősége. S hogy teljes legyen a somogyi, kaposvári röplabdabarátok öröme, arról Gergye Roland gondoskodott. A tavaly elköszönt kaposvári tehetség a VfB Friedrichshafen csapatával előbb a német kupát, majd utána a német bajnoki címet is elhódította.

A Fino-Kaposvár bajnok és Magyar Kupa-győztes csapata: Deák Márk, Magyar Bálint, Vajda Tamás, Bozóki Bence, Juhász Péter, Németh Ferenc, Tóth István, Bagics Balázs, Szabó Alpár, Rása Alex, Bögöly Gábor, Keen Cameron, Pavlényi Máté, a vezetőedző Demeter György.

A Fino-Kaposvár junior csapata, valamint a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely (RÖAK) gyermek és kismini együttese bajnok, a RÖAK ifjúsági és serdülő egylete pedig bronzérmes lett, akárcsak az országos diákolimpiai döntőkben a Munkácsy Mihály Gimnázium VI. korcsoportos csapata és a IV. korcsoportos összevont kaposvári együttes.

(Folytatjuk.)