Visszavághat a kupabúcsúért a Siófok

Kobeticéknek mindent összevetve az újvárosiak elleni lehet idén ugyanis egymás után a tizenegyedik győzelmük. Ráadásul úgy nyerték az idei eddigi tíz meccsüket, hogy mindössze egyszer – hazai pályán az Ikast ellen – maradtak harminc találat alatt, átlag 32,3 gólt szereztek meccsenként.

Ad a szórakoztatásra is Moen edző csapata, pedig néha nehéz motivációt találni egy-egy mérkőzésre. A mostani, újvárosiak ellenire viszont nem az. Szalai Babették voltak ugyanis, akik nagy meglepetést okozva öt góllal nyerve (27-22) elütötték Kobeticéket a Magyar Kupa négyes döntőtől. Ez azért is volt fájó, mert legutóbbi torna – talán nem túlzás – nagyszerű, nehezen felejthető élményt jelentett a siófoki szimpatizánsoknak, hisz egyetlen büntetőn múlt a döntő, amivel Lars Rasmussen csapata beírhatta volna magát a klub történelemkönyvébe. Erre persze a jelenlegi együttesnek is van még lehetősége.

Az utóbbi két meccsen hetven gólt értek el a DKKA, különösen a Siófokról visszatérő Ferenczy volt elemében, aki ezeken 11 akciógólt szerzett, Grosch pedig tízet, Szekerczés pedig tizenötöt, ám tízet büntetőből. Úgy tűnik tehát kezd kilábalni a gödörből a Dunaújváros, ám ezúttal egyértelműen a Geigert és már Sárosit is elvesztő, az EHF kupa csoportkörét hibátlanul befejező Siófok KC ennek a találkozónak az egyértelmű esélyese, a hazai sikeren kívül minden más eredmény nagy meglepetés lenne.