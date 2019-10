Visszavágott a Hévíz

A Hévíz SK együttesét látta vendégül a Greenplan Balatonlelle SE az NB III. Nyugati csoportjának 12. fordulójában. Az igen parázs összecsapás, melyet két kiállítás is fűszerezett a zalaiak első sikerét hozta.

Ideális futballidő csalogatta a Balaton-partjára a nézőket, akik engedtek is a csábításnak, hiszen szép számmal érkeztek a lelátókra. A pályán igazi presztízscsata zajlott, ami nem is csoda, mivel ez a két együttes pár hónappal ezelőtt még a harmadosztályba jutásért vívott komoly téttel bíró mérkőzést egymással. Abból a párharcból a somogyiak jöttek ki győztesen, de a visszalépések miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség felkérte a Hévízt is az osztályváltásra, s így alakulhatott ki ez az igen érdekes párosítás. A balatonlelleiek természetesen ezúttal is bizonyítani akarták, hogy nem érdemtelenül örülhettek ők a feljutásnak.

Ennek megfelelően sokkal jobban futballozott a mezőnyben a hazai együttes, de ez meddőnek bizonyult, hiszen az első játékrészben nem találtak kaput. A hévíziek sem igazán jeleskedtek támadásban, de az első helyzet előttük adódott, azonban Németh Erik fejesét még védte Ritzl Bence. A következő vendég lehetőségnél már a kapus is tehetetlen volt, hiszen egy röviden kirúgott labdát Pajor Imre lőtt vissza a kapu bal oldalába. A szünet előtt percekben két igazán nagy lehetőséget is kidolgozott a somogyi csapat, de Kiss Konrád fejese és Laczkó Dávid távoli lökete is célt tévesztett.

A második félidőben megnyitotta a hidegzuhanyt a Hévíz: Bontó Marcell nyargalt el a jobb oldalon majd kilőtte a jobb alsó sarkot, megduplázva ezzel a zalai előnyt. A vendégeket megnyugtatta, míg a lelleieket feltüzelte az újabb találat, de ez szépítés helyett kiállításban mutatkozott meg. Hegedűs Gyula egy szabálytalanság után kapott sárgát, majd reklamálásért még egyet, így a hazaiak csapatkapitánya idő előtt elhagyta a játékteret, ez viszont csak egy igen hosszan tartó tömegjelenet után történt meg, ami még jobban felpaprikázta az amúgy sem nyugodt összecsapást. Ráadásul a somogyiakat az emberhátrány mellett még az is sújtotta, hogy a szabadrúgást Horváth Márió becsavarta a kapuba. A hévíziek emberelőnye nem tartott sokáig, hiszen Kiss Balázs is begyűjtötte egy műesés után a második sárga kártyáját. Háromgólos hátrányban már hiába uralta a meccset a Greenplan Balatonlelle, nem jött össze a szépítés a hazaiak számára, így a Hévíznek, amely első győzelmének örülhetett sikerült visszavágni az osztályozóért.