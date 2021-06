Vörös Tamás szerint négy csapatnak van esélye az Eb-címre

Vörös Tamás szerint négy csapat – az olaszok, a belgák, a franciák és a címvédő portugálok – pályáznak jó eséllyel arra, hogy felállhassanak az Európa-bajnoki dobogó tetejére.

Ezt ne hagyja ki! Karácsonynak csak ugródeszka volt a főváros

A most 72 éves Vörös Tamást 1987-ben választották meg a Somogy Megyei Labdarúgó-szövetség főtitkárának, s egyhuzamban 17 éven át töltötte be ezt a posztot. 2004-ben lett a SLASZ elnökhelyettese, majd egy évvel később az első embere; az elnöki időszak több mint egy évtizedet ölelt fel. Ugyancsak 1987 óta tagja az MLSZ-nek; 2000 és 2001 között a fellebviteli bizottság elnökeként, majd utána három évig a Magyar Amatőr Liga (MAL) versenybizottságának a tagjaként, 2005-től pedig az MLSZ önkormányzati bizottság elnökeként ténykedett. Egyetlen év híján négy évtized után, 2016-ban köszönt el.

– Hogy mit várok a szombat délutáni hazai, franciák elleni Eb-csoportmeccstől? Az lehet talán a szerencsénk, hogy a franciák meglátásom szerint általában megelégednek egy-két góllal, s onnantól kezdve nem hajtják magukat agyon. De ebben az is benne van, hogy nem aprózzák el, nem őrölik fel az erejüket, hanem okosan beosszák: messze még a vége… – mondta Vörös Tamás, volt megyei főjegyző. – A jövő heti szerda esti müncheni fellépéstől viszont igencsak tartok: a házigazda németeknek létfontosságúak lesznek a pontok, így gyaníthatóan sajnos pont nélkül zárjuk majd ezt a kontinensviadalt.

Vörös Tamás szerint négy válogatott is harcba száll(hat) az idei Európa-bajnoki címért. Az első két csoportmeccsük után még hibátlan olaszokat és a belgákat is a nagy favoritok közé sorolja, de számolni kell a címvédő portugálokkal és a (kétszeres) világbajnok franciákkal is, akik most is nagyon erős csapattal érkeztek.

S vajon lesz-e az idei kontinensviadalnak meglepetéscsapata?

– Erre most nem tudok válaszolni – felelte Vörös Tamás. – Most igazából nem tudnék kit mondani, de ahogy telik-múlik az idő, úgy lesz egyre tisztább és világosabb a kép.

„C” csoport:

Hollandia–Ausztria 2–0 (1–0)

Amszterdam, 16 ezer néző.

Gólszerzők: Depay (a 11. perben 11-esből), Dumfries (a 67. percben).

Svédország–Szlovákia 1–0 (0–0)

Szentpétervár. Gólszerző: Forsberg (a 77. percben).

„D” csoport:

Horvátország–Csehország 1–1 (0–1)

Glasgow. Gólszerzők: Perisic (a 47. percben), illetve Schick (a 37. percben – 11-esből).

A „D” csoportban az Anglia–Skócia mérkőzést pénteken este lapzártánkkor játszották.

Hétvégi ajánlatunk

SZOMBAT. „F” csoport: Magyarország–Franciaország (Budapest 15 órakor); Németország–Portugália (München 18 órakor); „E” csoport: Spanyolország–Lengyelország (Sevilla 21 órakor).

VASÁRNAP. „A” csoport: Svájc–Törökország (Baki 18 órakor); Olaszország–Wales (Róma 18 órakor).

Hétfőn a „C” csoportban (Ukrajna–Ausztria és Hollandia–Észak-Macedónia 18 órakor) és a „B” csoportban (Belgium–Finnország és Oroszország–Dánia 21 órakor), kedden a „D” csoportban (Horvátország–Skócia és Anglia–Csehország 21 órakor), szerdán pedig az „E” csoportban (Svédország–Lengyelország és Spanyolország–Szlovákia 18 órakor), illetve az „F” csoportban (Németország–Magyarország és Franciaország–Portugália 21 órakor) csoportmeccseket játsszák. A jövő héten szombaton már rajtolnak a nyolcaddöntők.