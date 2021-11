Wald gólja és Csapó védése továbbjutást ért a Siófoknak

Győzelemmel nyitott a Danyi Gábort váltó Uros Bregar a Siófok KC kispadján! A balatoniak negyvennyolc percig futottak az eredmény után, ám Wald góljával és Csapó védésével nyertek és bejutottak a Magyar Kupa negyedik fordulójába.

Bregnar jött, látott és győzött, szeptember huszonötödike után örülhettek újra győzelemnek a balatoni szurkolók. Nem ez volt Csapóék legjobb napja, hisz nyolc eladott labdájuk volt, három technikai hibájuk és több rontott lövésük, de így is tovább tudtak jutni, ami csak növeli a sikerük értékét. Nagyot küzdöttek, a szezon legjobb védekezést mutatták be a fordulás után, aminek a sikert is köszönhetik! Nyolc akciógólt engedélyeztek ellenfelüknek, kettőt pedig hetesből kaptak, ilyenre egy félidő alatt Danyi Gáborral a kispadon még nem volt példa! Az utóbbival volt egy jónak mondható második játékrész Dunaújvárosban és egy első a Budaörs ellen, mindkétszer tizenkét kapott góllal. A hatvan perc alatt kapott huszonnyolc gól is figyelemfelkeltő elsőre Bregar edzővel, hisz Danyi Gáborral átlag 34,6 gólt kapott az együttes a bajnokságban.

A balatoniak negyvennyolc percig csak üldözték a szomszédvári riválisukat, ekkor – a Danyi Gábor által mellőzött – sikerült a Bregnar edző által irányított szerb válogatottban is helyet kapó Janjusevic révén beérni őket (25-25), ám hiába volt többször is lehetőségük átvenni a vezetést a folytatásban ez csak ötödszörre sikerült – a legutóbb szintén lelátóra ültetett – Jezic kiharcolt, Holta értékesített hetesével (28-27) másfél perccel a vége előtt! Nem csak Jezic és Janjusevic volt, aki visszatértek a pályára, Bregnar edző jó érzékkel – a két lövésből egy gólt szerző, gólpasszt is adó – Juhásznak is lehetőséget adott, amit Danyi edző nem tett meg ebben a szezonban. A találkozóra visszatérve hatvanöt másodperc volt még hátra, amikor Triscsuk egyenlített (28-28) egymás utáni harmadik találatával, az utolsó tíz percben más nem is lőtt gólt a fehérváriaktól, egyedül tartotta meccsben őket! Wald azonban megint a somogyiakat juttatta vezetéshez (29-28), ám Józsa edző időkérése után még mindig volt tizenöt másodperc és ki más, mint Triscsuk volt, aki lőtt, ám Csapó kiszedte a játékszert a jobb felsőből ezzel a Magyar Kupa negyedik fordulójába juttatva a Siófokot.



Magyar Kupa, III. forduló:

Siófok KC – Alba Fehérvár KC 29-28 (14-18)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, néző. Vezette: Asztalos, Szalay.

SKC: Csapó – Such 1, Kiss N. 4, Lakatos 2, Jezic 4, Holta 7(6), Wald 2. Csere: Herczeg, Vojnovic (kapusok), Janjusevic 3, Debreczeni-Klivinyi 5, Sirián, Juhász 1. Edző: Uros Bregar.

Alba: Pijevic – Töpfner 2, Boldizsár 3, Besszer 1, Varga E. 2, Triscsuk 7, Takó 6. Csere: Tóth N., Dányi (kapusok), Gerháth 2, Ohyama 5(4). Edző: Józsa Krisztián.

Hétméteresek: 6/6(3/3), illetve 5/4(3/2).

Kiállítások: – , illetve 4(2) perc.