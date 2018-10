Waltner Róbert: erőt ad a szurkolók biztatása

A Budafokot fogadja vasárnap 17 órakor a Waltner Róbert vezette Kaposvári Rákóczi FC a Merkantil Bank Liga NB II. tizennegyedik fordulójában.

Az eddigi eredmények alapján nyerhető mérkőzés vár a Kaposvári Rákóczi FC együttesére. A zöld-fehérek ugyanis azt a Budafokot fogadják, mely eddig csak két pontot tudott gyűjteni otthonától távol. Waltner Róbert tanítványai ezzel ellentétben remekelnek, hiszen az első forduló óta nem találtak legyőzőre.

– Próbáljuk a veretlenségi szériánkat minél tovább kitolni és állandósítani a jó formánkat – fogalmazott Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – Nyilván ez nem könnyű, de ezért dolgozunk minden héten. Bízom benne, hogy a Nyíregyháza után, a második hazai mérkőzésünket is sikerrel vesszük. Nem lesz azonban könnyű találkozó, hiszen a Budafokot nem szabad lebecsülni az eddigi eredményei alapján.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Remekelnek a kaposváriak a bajnokságban, hiszen újoncként az előkelő negyedik helyen állnak a másodosztályú pontvadászatban. Sőt, a dobogó is elérhető közelségben van a Kaposvári Rákóczi FC számára, hiszen a harmadik Békéscsaba eddig szintén 24 pontot gyűjtött, de listavezető Gyirmót is csupán három ponttal előzi meg Rajczi Péteréket. A somogyi zöld-fehérek az előző fordulóban Szakály Attila és Nagy Richárd találataival tartották otthon a három pontot, s egy újabb hazai sikerrel a Kaposvár akár két helyet is előre léphet a bajnoki táblázaton.

– A Nyíregyháza elleni mérkőzésen a szurkolóink is kitettek magunkért, hiszen mindig sokat segít a csapatnak, amikor felzúg a hajrá Rákóczi – mondta Waltner Róbert. – Jólesik a biztatás, melyet a csapat és én is nagyra értékelek, mivel a nehéz pillanatokban erőt tud adni a játékoknak. A jövőben is szeretnénk kiszolgálni a közönségünket, hiszen csak együtt érhetünk el még nagyobb sikereket.