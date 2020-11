Waltner váltotta Gált

Kiesési rangadót játszik a BFC Siófok NB II.-es labdarúgócsapata Győrben, ahol a 18. hazaiak a 16. somogyiakat fogadják szerdán, 14 órakor.

A balatoni klubnál úgy döntöttek új impulzusra van szükségük a labdarúgóknak, ami Gál István távozása után remélhetőleg meg is érkezik és a pályán, a mérkőzéseken – talán már ezen – is érezteti jótékony hatását. A távozó trénerre visszatérve talán nem túlzás kijelenteni, hogy nem minden labdarúgó szolgált rá a találkozókon mutatott teljesítményével az általa rendszeresen megadott – vagy épp elvett – bizalomra. Ez utóbbi pedig az öltözői hangulatra is kihat(hat)ott, amin nem javított a sikerélmény hiánya. Kártyából vett hasonlattal élve itt volt az idő begyűjteni a lapokat és újra leosztani azokat. Hogy az új leosztás mennyivel lesz jobb, azt majd kiderül…

A zuhanyhíradó szerint a korábban játékosként Siófokon is megfordult, volt kaposvári tréner Waltner Róbert veszi át az együttest! Győrben talán már egy felszabadult, de koncentrált Siófok lép pályára, védekezésben nagy bakit nem elkövetve, ami korábban jellemzőjük volt. Ez utóbbi fontos lenne a sikerhez, ahogy a megfelelő fizikai állapot is, hisz nyolc nap alatt ez lesz a harmadik mérkőzésük Baloghéknak.

A házigazdák sincsenek a legjobb passzban, négymeccses nyeretlenségi szériában vannak, utoljára a Csákvárt verték szeptemberben. Ez a pocsék széria a vírusnak is köszönhető, ami őket is megtizedelte és vannak sérültjeik is. Az eltiltott, hét gólt szerző házi gólkirály, Priskin viszont újra ott lehet – Csató Sándor edző megfogalmazása szerint – a labdatartáson, labdajáratáson alapuló futballt játszó együttesben.

A sok hiányzó ellenére olyan tapasztalt játékosaik is vannak Priskin mellett, mint a balatoniaknál is megfordult Kiss Máté, Berki kettős, de Dvorschák, Bagi rutinja is segíti a fiatalokat, ahogy a huszonkét éves Szimcsóé is, aki 88 másodosztályú meccsen szerepelt fiatal kora ellenére. Nem lesz könnyű a feladat, de nem megoldhatatlan!

***

Negyven bajnokin irányította az együttest Gál István, melyeken 15 siker, 11 döntetlen, 14 vereség született, a megszerezhető 120 pontból ötvenhatot sikerült begyűjteni 60 rúgott, 58 kapott góllal. Nem a legjobb statisztika, ráadásul az utolsó három hazai bajnokijukat elbukták a somogyiak. Nem sikerült megoldást találnia csapata védekezésére, a szezonban egyetlen találkozót hoztak le kapott gól nélkül, a többi tizenhármon huszonhetet kaptak, vagyis átlag kettőt mindig, így pedig nyerni nagyon nehéz. A balatoniaknál több gólt csak a DEAC és a Csákvár szedett be, de utóbbi több találatot jegyez.