Zöld-fehér rangadót nyert a Rákóczi

Otthon tartotta a három pontot a Kaposvári Rákóczi FC, amely az FC Ajka csapatát látta vendégül a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. tizenötödik, hétközi fordulójában. A somogyiak, ha nem is könnyedén, de végül két góllal győztek riválisuk ellen.

A Kaposvári Rákóczi FC egyik mumusát, az FC Ajka csapatát látta vendégül a Rákóczi-stadionban a másodosztály újabb hétközi fordulójában. A két csapat legutóbb egy igen feszült, kiélezett mérkőzést vívott egymással a cukorgyári gödörben, amely arról is hivatott dönteni, hogy mely együttes juthat fel a másodosztályba. Abból a versenyfutásból a somogyi zöld-fehérek jöttek ki jobban, akiket a lendület egészen az első osztályig vitt. Így több mint két év elteltével találkozott egymással újra a két együttes, immár a másodosztályban, ahol az ajkaiak várták jobb pozícióból a találkozót. A kaposváriak azonban ennek ellenkezőjét éreztették az első negyed órában, hiszen bátran és helyenként tetszetősen futballoztak. Ezt követően azonban kijött a szorításból a vendég gárda. Sőt, Pogacsics Krisztiánnak két átlövéssel munkát is adtak az ajkaiak, de ez nem igazán izzasztotta meg a Rákóczi kapusát. A mérkőzés képe bár teljesen megfordult, de mégis a Rákóczi tudott vezetést szerezni. Ráadásul nem is akármilyen góllal! Szabó Bálint buktatása után ugyanis Erdei Carlo harminc méterről, középről nagy erővel lőtt a bal felső sarokba. A szünetig hátralévő percekben jobbára az ajkaiak próbálkoztak, de a hazaiak védelmén nem találtak rést.

A második félidőben is folytatódtak az ajkai rohamok. Pogacsics Krisztiánnak több védést is be kellett mutatnia, de egy-egy Présinger Ádám középre gurítás után így is csak centiken múlt a vendégek egyenlítése, ami nem egy felépített támadás, hanem egy védelmi hiba után született meg. Görgényi Dávid beadása ugyanis Varjas Zoltán lábáról vágódott le, így pont a csereként beálló Irimiás Gergő elé került a labda, aki köszönte szépen és tizenöt méterről kilőtte a jobb alsót. Az egyenlítő gól után kezdődhetett elölről minden. A Rákóczira azonban ébresztően hatott az egyenlítés, s újra elkezdett futballozni a csapat. Ennek pedig meg is lett az eredménye, hiszen Erdei Carlo hozta helyzetbe a tizenhatoson belülre betörő Vachtler Csabát, akit Szűcs Kristóf buktatott. A büntetőt Szarka Ákos magabiztosan lőtte a kapu közepébe. A rendes játékidő utolsó percében pedig végképp lezárta a találkozót a Kaposvár. Szabó Bálint középre gurítása után ugyanis Nemanja Andric lőtt a kapu jobb oldalába, s ez a gól azt jelentette, hogy a Rákóczi otthon tartotta a három pontot.

Kaposvári Rákóczi FC–FC Ajka 3–1 (1–0)

Kaposvár, Rákóczi-stadion, 350 néző. V.: Szilágyi (Tőkés, Bognár).

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Ur, Nagy T., Varjas Z. (Szabó A., 70. p.) – Nagy J., Szabó B., Gál, Erdei (Szakály A., 86. p.), Vachtler – Balázs Zs. (Andric, 73. p.), Szarka. Vezetőedző: Várhidi Péter.

FC Ajka: Horváth T. – Görgényi, Heffler T., Tar, Présinger (Lakatos, 84. p.) – Kenderes, Tóth G. (Stoiacovici, 84. p.) – Csizmadia Z., Zamostny (Szűcs K., 58. p.), Rétyi (Irimiás, 58. p.) – Nagy M. Vezetőedző: Kis Károly.

Gólszerzők: Erdei (37. p.), Szarka (76. p. – 11-esből), Andric (90. p.) illetve Irimiás (66. p.).

Sárga lap: Szarka (32. p.), Nagy J. (38. p.), Szabó B. (67. p.), illetve Kenderes (26. p.), Présinger (54. p.), Szűcs K. (75. p.).