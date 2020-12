Zsinórban a harmadik meccsét is megnyerte a Diamant

Az MTK Budapest csapatát is legyőzte, így zsinórban harmadik sikerét gyűjtötte be az 1. MCM-Diamant Kaposvár a női röplabda Extraligában.

Hat nap alatt a harmadik mérkőzés várt az 1. MCM-Diamant Kaposvár együttesére, mely előbb a balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémiát, majd a DVTK-t győzte le. Ezúttal pedig az MTK Budapest ellen lépett pályára.

A budaörsi sportcsarnokban rövid idő alatt játékba melegedett a Diamant, és hiába vezetett az elején az MTK, Djurics blokkja után már a somogyiaknál volt az előny, Helics remek ejtése pedig szintén tapsot érdemelt. Igaz, csak a kaposvári cseresor tagjaitól, mert a járvány helyzet miatt természetesen ezt a mérkőzést is zárt kapuk mögött rendezték meg. A túloldalon a korábbi Diamant-játêkos, Szerencsés-Miklai Zsanett próbálta összefogni a társaikat, hol több, hol kevesebb sikerrel. Kilyénfalvi pontjával újra az MTK került lépéselőnybe, majd Király-Tálas villant egy ravasz húzással és két ász-nyitással. 13:15-nél időt kért Leiszt Máté, de továbbra is a vendégek irányították a játékot. Helics alakította 16:19-re az eredményt, foghatatlan szervája után pedig már 17:21 állt a táblán. A hajrában az MTK felzárkózott, de nem tudta utolérni a tabella harmadik helyén álló kaposvári hölgykoszorút. Szedmák játszma labdája után Kliszura tett pontot a küzdelem végére (22:25)

A térfélcsere után 10:10-ig együtt haladt a két együttes, egymást érték a szép megoldások a pályán. Djurics blokkja után úgy tűnt, újra elkapja a fonalat a Diamant, ehelyett azonban megtorpant a társaság, és a házigazda már 20:14-re vezetett, amikor ismét vendégpont született. A lányok csak 24:22-ig tudták felkapaszkodni, Szerencsés-Miklai Zsanett nagy ütése aztán eldöntötte a szett sorsát (25:22).

Három ponttal nyitotta a harmadik játékrészt a Diamant, és a lányok a folytatásban sem engedték ki a kezükből az irányítást. Mindkét együttes nagyszerűen mezőnyözött és a sáncmunkára sem lehetett panasza a szakvezetőknek. Bodovics két nagy blokkal vetette észre magát, és a csereként beállt Kump is rögtön ponttal mutatkozott be. Ezúttal a végjáték is izgalommentes volt: Helics szerezte a 24. pontot, majd egy hazai hiba megpecsételte az MTK sorsát (19:25)

A negyedik szettre elfáradt áz MTK, a kaposváriak erejéből pedig arra is futotta, hogy időnként színezzék a játékot. Fokozatosan nőtt a két csapat közti pontkülönbség, a végén pedig Dubravka Djurics nemes egyszerűséggel kiszerválta az ellenfelet (15:25).

A lányok élvezték a játékot és egymás után a harmadik, három pontot érő sikerüket könyvelhettek el, amivel már a második helyre jöttek fel a tabellán.

MTK Budapest–1. MCM-Diamant Kaposvár 1–3 (-22, 22, -19, -15)

Budaörs, zárt kapuk mögött. V.: Halász E., Szarka J.

MTK Budapest: Császár N. (7), Kilyénfalvi (12), Durst (2), Szerencsés-Miklai (12), Papp O. (12), Vezsenyi (15). Csere: Szalai A. (libero), Lesi (2), Dani (-), Berkó (-), Godó (1). Vezetőedző: Leiszt Máté.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Matics (-), Djurics (13), Király-Tálas (6), Klisura (19), Bodovics (5), Helics (25). Csere: Szpin (libero), Kalmár (-), Szedmák (3), Szűcs K. (3), Kump (1). Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 2–2, 4–4, 6–5, 7–7, 9–10, 13–11, 13–15, 15–17, 16–19, 17–21, 20–22, 21–23, 22–25 – 28. perc.

2. játszma: 3–1, 5–2, 6–5, 9–8, 11–11, 12–14, 15–14, 18–14, 21–15, 22–17, 23–19, 25–22 – 27. perc.

3. játszma: 0–3, 2–5, 4–9, 6–10, 8–11, 9–12, 11–14, 12–16, 13–18, 15–20, 18–21, 19–23, 19–25 – 28. perc.

4. játszma: 2–0, 4–2, 6–3, 8–7, 12–12, 12–15, 14–18, 15–19, 15–22, 15025 – 23. perc.