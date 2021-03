Zsinórban ötödik vereségét szenvedte el a Siófok

A hosszabbításban, egészen pontosan a 94. percben egy lesgóllal kapott ki a kiesés ellen küzdő BFC Siófok a bajnokesélyes Vasas FC otthonában. A balatoniak ezzel – a Magyar Kupa kiesést is beleszámolva – egymás után már ötödször maradtak alul.

Érthetetlen, hogy mi történik tavasszal a hajrában a siófokiakkal, hiszen sorrendben Gyirmóton a 84., a debreceni kupameccsen a 123., otthon a Szeged ellen a 90., míg a Vasas otthonában a 94. percben kaptak gólt. Ezek a késői találatok egy Magyar Kupa továbbjutás esélyétől, illetve két bajnoki ponttól fosztották meg a balatoniakat, melyek még hiányozhatnak a végelszámolásnál.

A Vasas FC elleni vereség azért is bosszantó, mert a somogyiak kezdtek jobban, ha bemegy Balogh ziccere, akkor talán minden másképp alakul. Ráadásul Berecz lesről született győztes találata előtt Hajnal és Gaál is ígéretes helyzetben rontott a kapu előtt, igaz, utóbbi legalább lövéssel fejezte be a támadást, még ha kaput nem is talált tizennégy méterről.

Az angyalföldiek sikere persze nem érdemtelen, hisz a második félidőben nagy nyomás alatt tartották a sárga–kékeket, akik nem tudtak kijönni a szorításból, hisz a kontrák sebességet is igényelnek a labdarúgóktól. Waltner edző próbált is frissíteni, ám Elek maradt, így a gyors ellentámadások esélye nem nőtt és a cserék után sem tudták az ellenfél térfelén tartani a labdát. Elek a tavaszi bajnokikon – ezzel a Fáy utcai találkozóval együtt – már 450 pályán töltött percnél jár, ám mindössze egyetlen gólt szerzett, azt is a DEAC ellen, csapata ötödik találatát. A fordulás után az ötvenötödik percben volt egy kísérlete Cipf csele után, azonban tizenöt méterről, jobbról fölé lőtt. Ha észreveszi Horváthot és passzol, utóbbi ziccerbe került volna. Kár ezért a vereségért, mert a pályára lépők közül ezúttal sokan nagy munkát fektettek abba, hogy a csapat végre kijöjjön a gödörből és sikerélményhez jusson.

A piros–kékek ellen végre Szmola is lehetőséget kapott, aki első bajnoki meccsén nem teljesített rosszul, a hetvenkettedik percben hatalmasat védett Feczesin helyzeténél. Nem rajta múlt, hogy ezúttal sem úszta meg kapott gól nélkül a Siófok, melynek ez volt sorrendben a tizenkettedik olyan tétmérkőzése, amit nem tudott nullára lehozni.

Merkantil Bank Liga NB II – 27. forduló

Vasas FC – BFC Siófok 1–0 (0–0)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Szigetvári Márk (Márkus Péter, Vörös Dániel)

Vasas FC: Jova – Szivacski, Viczián, Szilágyi Z., Silye – Kovács M. (Vernes, 56.p.), Hidi M. – Radó (Balajti, 73.p.), Berecz, Pátkai – Feczesin. Vezetőedző: Schindler Szabolcs.

BFC Siófok: Szmola – Kiss B., Jagodics B., Izing, Deutsch B. – Szakály A. (Nikházi, 78.p.), Varjas – Horváth P. (Gaál B., 71.p.), Cipf (Tömösvári, 90.p.), Balogh B. (Hajnal G., 71.p.) – Elek B. Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gólszerző: Berecz (94.p.)

Schindler Szabolcs: – Hektikus meccs volt, de erre is készültünk. Nem forgattam a csapatot, bíztam benne, hogy a DVSC elleni lendület tovább visz minket. Az első félidő gyenge volt, a szünet után viszont már egyértelműen jobbak voltunk, helyzeteket dolgoztunk ki, megérdemelten nyertünk.

Waltner Róbert: – A Vasas topcsapat, tele egykori válogatottakkal, mi pedig rutintalan gárda vagyunk. Mégis kiegyenlített meccset vívtunk. Végig hittem benne, hogy egy kontrából végül mi visszük be a döntő csapatást. Rossz érzés, hogy egy hét alatt másodszor is az utolsó pillanatban kaptunk ki, előbb a DVSC ellen a kupában, majd most a Vasas elleni bajnokin. A gólt ráadásul érzésem szerint leshelyzet előzte meg…