Zsinórban ötödször kapott ki a Kaposvári KK

Zsinórban ötödik vereségét szenvedte el a Kaposvári KK együttese az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban, amely a pécsiektől kapott ki a 21. forduló mérkőzésén.

A koronavírus okán zárt kapuk mögött csapott össze egymással a két ősi rivális kaposvári és pécsi együttes a somogyi megyeszékhelyen.

Először lépett pályára a kaposvári sportcsarnokban Marko Csakarevics, aki meg is szerezte a somogyiaknak a vezetést. A pécsiek a csereként érkező Aiken triplájával vette át a vezetést, de csupán Krnjajszki bravúros hármasáig. Jól védekeztek a baranyaiak, akik a szerzett labdákból szereztek némi előnyt, amit az eredményes távoli találatokkal növelni is tudtak. Több labdát is eladtak a somogyiak, akik végül 22–17-re vesztették el az első negyedet. A folytatásban is a baranyaiak domináltak a sokat hibázó hazaiakkal szemben. Elsősorban Smith volt elemében a pécsieknél, aki szinte hiba nélkül tartotta ostrom alatt a gyűrűt. Percekig nem születt kaposvári pont, a különbség pedig közelített a tíz egység felé. Aiken nagy zsákolásával már 21–30 állt az eredményjelzőn. Nagyon gyengén dobtak távolról Davis-ék, az ellenfél pedig ötven százalékos mutatónál tartott ezen a téren. A félidő vége előtt Norfleet hát mögötti passzából Dramicsanyin csinált 2+1-es akciót, majd Davis szép tempóval alakította 32–34-re az állást.

Horti két kosara indította a harmadik negyedet, eljátszott egy faultot és ezért technikai hibát kapott. A legjobbkor jött Hendlein triplája, ám Smith és Pongó sem hibázott a túloldalon. Ivkovics nem is tehetett mást mint időt kért 40–51-nél, de a kaposváriak távolról továbbra is eredménytelenek voltak. A záró szakaszt 48–57-ről kezdték a csapatok. A kaposváriak dobás helyett rendre továbbpasszolták a labdákat, így nem születtek újabb pontok. A pécsiek Ruják és Budimir hármasaival léptek el ismét, így a 35. percben 54–69 állt a táblán. A végjátékban próbált hajrázni a somogyi alakulat, ám végül tizenhárom pontos különbséggel győzött a kevesebbet hibázó baranyai alakulat.

Kaposvári KK–Pécsi VSK-VEOLIA 73–86 (17–22, 16–12, 15–23, 25–29)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, (zárt kapus). Vezette: Papp P., Nagy V., Kovács N.

Kaposvári KK: Krnjajski (11/6), Norfleet (12), Csakarevics (6), Dramicsanin (5), Lalic (17). Csere: Davis (9), Hendlein (10/6), Baki (3/3). Szakmai igazgató: Ivkovics Sztojan. Edzők: Fekete Ádám, Filipovics Gordan, Szőke Balázs.

Pécsi VSK-VEOLIA: Pongó (9/3), Ruják (5/3), Diggs (13/3), Csirics (3/3), Horti (7/3). Csere: Aiken (14/6), Smith (20/6), Budimir (15/9). Vezetőedző: Dragan Alekszics. Edző: Szentendrei Áron.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–4, 7. perc: 11–17, 12. perc: 20–26, 17. perc: 25–32, 22. perc: 33–38, 27. perc: 42–53, 32. perc: 48–57, 37. perc: 63–76. Jók: Krnjajszki, Lalic, illetve Pongó, Diggs, Aiken, Smith, Budimir.

Ivkovics Sztojan: – Gratulálok a Pécsnek! Hatodik-nyolcadik fura mérkőzést játszottuk, nem tudjuk a palánk alatti előnyt érvényesíteni. A tripladobásokat nézzük, az ellenfelünk rendre ötven százalék körül dob, mi pedig újra hósz százalékkal. Huszonötből négy triplánk volt, a múlt meccsen a Szeged ellen ugyanez. Kész csoda, hogy a vége felé négy-öt pont körülre felzárkóztunk. Utána már futottunk az eredmény után, ezért lett ekkora a különbség.

Dragan Alekszics: – Tudtuk, hogy a Kaposvár egy nagyon kemény, küzdős csapat. A magas embereink jól oldották meg feladatukat és a társak jól segítettek nekik a védekezésben. Mindegyik csapatnak nehéz volt játszani ilyen körülmények között. Különösen a Kaposvárnak volt kellemetlen, mert a jó szurkolótábor biztos plusz adrenalint jelentett volna a nehéz pillanatokban. Remélhetőleg hamarosan véget ér a zárt kapus meccsek sora.

Krnjajszki Borisz: – Gratulálok a Pécsnek! Biztos, hogy nekik és nekünk is fura volt ez a mérkőzés így szurkolók nélkül. Az első félidőben egálban voltunk a Péccsel, de a sok eladott labda mellett esélyt adtunk nekik. A második félidőben pedig kijött, hogy ezúttal jobb dobóformában voltak. Sok triplát szereztek, ezért lett ez az eredmény.

C. J. Aiken: – Az edző nagyon felkészített minket a mérkőzésre. Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, különösen a palánk alatt nekem is, hiszen az ellenfélnek nagyon jók a magas embereik. A feladatunkat azonban sikerült megoldani.