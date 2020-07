A Bayern elnöke nem túl derűlátó

Két fárasztó évre számíthatnak a futballisták Karl-Heinz Rummenigge, a német bajnok és kupagyőztes Bayern München elnöke szerint, ezért a csapatnak nagyobb kerettel kell majd dolgoznia.

„A következő két szezon nagyon nehéz lesz a játékosaink számára, a keret kialakításakor pedig figyelembe kell vennünk, hogy ebben az időszakban az eddig megszokottól eltérő, sűrűbb programunk lesz” – nyilatkozta Rummennigge, hozzátéve, hogy az Európa-bajnokság egyéves halasztása, valamint a 2022-es katari világbajnokság téli időpontja jelent többek között plusz terhet a klub számára.

„Az elmúlt években viszonylag kis létszámú kerettel dolgoztunk, és ezen a jövőben változtatnunk kell,

de az utánpótlás-központunknak köszönhetően már eddig is be tudtunk építeni fiatal futballistákat, akikkel szerződést is kötöttünk” – mondta.

A következő idényre négy érkezője már biztosan lesz a Bayernnek: Leroy Sané a Manchester Citytől, Tanguy Nianzou a Paris Saint-Germaintől, Alexander Nübel a Schalkétól, Adrian Fein pedig a Hamburgtól igazol Münchenbe. Ők azonban a Bajnokok Ligája augusztusi folytatásában még nem léphetnek pályára az együttesben.

„A BL a hab a tortán, mivel a világ klubfutballjában ez a legfontosabb sorozat” – mondta Rummenigge, hozzátéve, hogy azt nem tudja megítélni, milyen hatással lesz a Bayern játékosaira a rövid szünet a bajnokság befejezése és a BL folytatása között.

A Bayern München augusztus 8-án a nyolcaddöntős párharc visszavágóját vívja 3-0-s előnyről a Chelsea ellen, továbbjutása esetén pedig a Napoli-FC Barcelona párosítás győztesével játszik majd a negyeddöntőben.

Forrás: MTI