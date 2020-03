A címvédő otthonában készül bravúrra az Atlético

Két olyan párharccal folytatódik a nyolcaddöntő, amelynek visszavágóját a vendégcsapat minimális előnnyel várja.

A Liverpool és az Atlético Madrid párharcának első felvonását Saúl Níguez korai góljával a spanyolok nyerték, de

Diego Simeone együttesének továbbjutása a statisztikák alapján így is óriási bravúr lenne.

Többek között azért, mert a Vörösök Jürgen Klopp irányítása alatt még nem vesztettek oda-visszavágós párharcot, az európai kupaporondon legutóbb az Európa-liga 2014/15-ös kiírásában a legjobb 32 között a Besiktas ellenében 11-esekkel búcsúzott a gárda ebben a „műfajban”.

A két csapat ezt megelőzően legutóbb az Európa-liga 2009/10-es idényének elődöntőjében találkozott egymással. Az első mérkőzésen akkor is 1-0-s madridi siker született, majd a liverpooli visszavágón a rendes játékidő ugyanilyen eredménnyel zárult, a hosszabbításban azonban az odavágón is gólt szerző Diego Forlán talált be, Josszi Benajun találata így csak a győzelemhez volt elég az angoloknak, akik ezzel búcsúztak.

A Liverpool több mint öt és fél éve veretlen az Anfield Roadon a nemzetközi kupákban, 25 mérkőzésen 18 győzelem mellett 7 döntetlen a mérlege.

Az egyenes kieséses szakaszban az előző idényben egyetlen hazai találkozóján sem kapott gólt, ugyanakkor ennek az egyik fő letéteményese, a brazil kapus Alisson Becker sérülés miatt most nem állhat a szakmai stáb rendelkezésére.

Története során a Liverpool 28 olyan európai kupapárharcot vívott meg, melynek első felvonását idegenben elvesztette, s ezeknek a felén sikerült továbbjutnia. Az Atléticónak impozáns a mutatója a hazai győzelmek után, hiszen 38 ilyen párharcából 30-szor továbbjutott. Igaz, az előző szezonban 19-es sorozata tört meg azzal, hogy a Juventus 2-0-s legyőzése után Torinóban 3-0-ra kapott ki.

PSG – Dortmund

A másik szerdai összecsapáson

a Paris Saint-Germain a koronavírus-járvány miatt zárt kapus mérkőzésen fogadja a Borussia Dortmundot,

amelyet a francia csapat jelenlegi vezetőedzője, Thomas Tuchel 2015 és 2017 között irányított. Az első mérkőzésen Erling Braut Haaland két gólja között Neymar volt eredményes, így minimális előnnyel várják a németek a visszavágót.

A PSG nincs könnyű helyzetben, ugyanis több alapember, a világbajnok Kylian Mbappé, valamint Angel Di Maria és Thiago Silva játéka bizonytalan, míg Marco Verratti és Thomas Meunier eltiltás miatt nem állhat a Lőw Zsoltot is foglalkoztató szakmai stáb rendelkezésére.

A párizsiak számára jó előjel lehet, hogy hazai pályán még sohasem kaptak ki német csapattól, hat győzelem és egy döntetlen a mérlegük. Ugyanakkor az első mérkőzésen kialakult 2-1-es végeredmény a múltban nem kedvezett a PSG számára, ugyanis az UEFA Kupa 1992/93-as elődöntőjében a Juventus, az Európa-liga 2010/11-es kiírásának nyolcaddöntőjében pedig a Benficával szemben búcsúzott ilyen eredményt követően.

Forrás: MTI

Borítókép: szerda este kiderül, Diego Simeone újra nyújtogathatja-e a nyelvét örömében