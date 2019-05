A Colorado kapott gól nélkül húzta be a Sharks elleni meccset

A Colorado Avalanche kapott gól nélkül győzte le csütörtökön a vendég San Jose Sharks együttesét, amivel a negyedik mérkőzés után kiegyenlítette a két csapat párharcát az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) főcsoport-elődöntőjében.

A Colorado a 31. percben szerezte meg a vezetést, majd a 44. percben növelte az előnyét. A San Jose a hajrában kockáztatott, lehívta a kapusát, így viszont az Avalanche üres kapus góllal biztosította be győzelmét, és állította be a végeredményt. A párharc során így már mindkét együttesnek van hazai és idegenbeli sikere is.

A hazaiak kapusa, Philipp Grubauer hibátlanul zárt – playoff-meccsen először -, ehhez 32 lövést kellett hatástalanítania. Az első hazai gól szerzője, Nathan MacKinnon sorozatban a nyolcadik mérkőzésén szerzett pontot a playoffban. A klubrekordot a rájátszásban Peter Forsberg nyolcmeccses sorozattal tartja 2002-ből.

A Boston idegenbeli sikerével egyenlített a Columbus elleni párharcban. A negyedik mérkőzésen a Bruins a 8. perc elejére kétgólos előnybe került, majd hazai szépítést követően a záró harmadban újabb két találattal tette magabiztossá a győzelmét. Boone Jenner révén a házigazdák az első harmadban egygólos hátránynál büntetőt hibáztak.

A vendégeknél Patrice Bergeron kétszer volt eredményes emberelőnyös szituációban, míg finn csapattársa, Tuukka Rask 39 lövést hárított. A Bergeron, David Pastrnak, Brad Marchand hármas 260 ponttal zárta az alapszakaszt, de a Blue Jackets elleni párharc első három felvonásán csupán egy pontig jutott. Ezúttal viszont öttel zárt.

Eredmények, főcsoport-elődöntők:

Keleti főcsoport:

Columbus Blue Jackets-Boston Bruins 1-4

Az állás: 2-2

Nyugati főcsoport:

Colorado Avalanche-San Jose Sharks 3-0

Az állás: 2-2

A párharcok az egyik csapat negyedik győzelméig tartanak.

Forrás: MTI