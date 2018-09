A pénze bánja Serena Williams kirohanását

A szombati fináléban a japán Oszaka Naomival szemben két szettben veszítő amerikai játékos Carlos Ramos játékvezető sértegetése miatt 7739 fontot, tiltott edzői tanácsadásért 3095 fontot, az ütője összetöréséért pedig 2321 fontot fizet. A finálés szerepléssel 1,43 millió fontot keresett az egyéniben 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes Williams.

Az amerikai teniszezőnek a döntő második szettjében előbb edzője, a francia Patrick Mouratoglou adott tiltott tanácsot, majd később mérgében összetörte az ütőjét. Ezért büntetőpontot kapott, és a székbíróval is összeveszett.

Itt éppen nagyon vehemensen bocsánatot követel a bírótól:

@serenawilliams it’s GOING TO BE OK! You are STILL the G.O.A.T 💪🏾❤️ #thehotjem https://t.co/oYWM9OMLlD pic.twitter.com/1fk8ltwAbX

