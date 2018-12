Aranyat ért Koeman taktikai cetlije

A papírdarabot egy névtelenségbe burkolózó szurkoló bocsátotta internetes aukcióra, s a bevételt egy alapítványon keresztül hátrányos helyzetű dél-afrikai gyermekek megsegítésére fordítják.

Koeman november 19-én, a 2-2-vel zárult gelsenkircheni találkozó hajrájában adta be a pályára játékosainak a cetlit, melyen az szerepelt, hogy a hátvéd Virgil van Dijk a hátralévő időben menjen fel a támadásokkal. Ekkor a németek 2-1-re vezettek, Van Dijk azonban a 91. percben kiegyenlített, így a hollandok csoportelsőként bejutottak a négyes döntőbe.

The note that Ronald Koeman wrote to change the tactics in the 2-2 draw at Germany in the Nations League was sold at auction today.

It made €35,000!! pic.twitter.com/AYh622gEb6

— Dutch Football (@FootballOranje_) December 17, 2018