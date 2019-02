Autóbalesetet szenvedett a Juve brazil szélsője

Szerencsés kimenetelű autóbalesetet szenvedett Douglas Costa, a Juventus brazil futballistája.

A 28 éves szélső hétfőn terepjárójával ütközött egy kisebb autóval, neki nem történt baja, a másik sofőrt pedig kisebb sérülésekkel szállították korházba.

A car crash for Juventus winger Douglas Costa. But the positive news was that no one was injured. @CorriereTorino pic.twitter.com/wACONxflxC

— footballnews (@footynews33) February 4, 2019