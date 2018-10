Az Ajax termelte a legtöbb focistát Európának

A CIES honlapján olvasható tanulmány szerint azok a labdarúgók számítanak saját nevelésűnek, akik 15 és 21 éves koruk között legalább három évet eltöltöttek egy adott egyesületnél.

A rangsor élén az Ajax Amsterdam áll 77 ilyen játékossal, a világ egyik legjobb „műhelyét” az ukrán Dinamo Kijev és a szerb Partizan Beograd követi egyformán 69-cel. Az MTK Budapest 32 futballistával 33. a lajstromban.

