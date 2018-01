A bajnok Houston ellátogat a Fehér Házba

Több amerikai bajnokkal vagy bajnokcsapattal ellentétben ellátogat Donald Trump elnökhöz az észak-amerikai baseball-liga (MLB) győztese, a Houston Astros.

A csapat illetékese szerdán közölte, hogy elfogadták a meghívást a Fehér Házba, ám a találkozó időpontja még nem ismert. A texasiak novemberben 4-3-ra verték a Los Angeles Dodgerst az MLB-döntőben, ezzel első bajnoki címüket nyerték.

Korábban több amerikai kiválóság is jelezte, hogy Trump politikája elleni tiltakozásul kihagyja a bajnokoknak járó fogadást az elnöki rezidencián. Az NBA-győztes Golden State Warriors kosarasai és a sísztár Lindsey Vonn sem utazott el Washingtonba, továbbá az NFL-bajnok New England Patriots néhány amerikaifutballistája is tüntetően távolmaradt áprilisban a ceremóniától.