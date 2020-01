Bajnokok lettek Babosék

Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte meg a női párosok versenyét az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Babosék a pénteki döntőben két sima szettben győzték le a Hszie Szu-vej, Barbora Strycova tajvani, cseh duót.

A második helyen kiemelt magyar, francia kettős – amely negyedik Grand Slam-döntőjét játszotta – korábban két Grand Slam-trófeát gyűjtött. Nyert a 2018-as Australian Openen, majd tavaly a Roland Garroson, 2018-ban Wimbledonban és tavaly Ausztráliában pedig kikapott a fináléban. Babos és Mladenovic sorozatban harmadszor jutott el a melbourne-i döntőbe, ezúttal szettvesztés nélkül.

A tenyerest és fonákot is két kézzel ütő Hszie harmadik a páros világranglistán, amelyet korábban vezetett is. Eddig 26 trófeát szerzett párosban, köztük három Grand Slamet is nyert. A szintén 34 éves Strycova éllovas a páros WTA-rangsorban, és 28 címmel büszkélkedhet. Tavaly a wimbledoni elődöntőben a tajvani-cseh duó 7:6, 6:4-re nyert Babosék ellen, akik novemberben a sencseni WTA-világbajnokság fináléjában 6:1, 6:3-mal vágtak vissza.

A párosban háromszoros WTA-világbajnok Babos egyébként éppen Hszie oldalán aratta első páros diadalát 2012-ben Birminghamben.

A pénteki finálé – melyben 2010 óta először az első két kiemelt női páros csapott össze – csaknem egyórás csúszással kezdődött, mivel előzőleg mindkét vegyespáros-elődöntő hosszú meccseket hozott. A Rod Laver Arena tetejét a rendezők becsukták a kinti 40 fokos hőség miatt.

Strycova rögtön elvesztette az adogatását, majd Babos két bréklabdáról hozta a sajátját. Két újabb brék következett, a remek fogadásoknak köszönhetően Mladenovic és Strycova sem tudta hozni a szerváját, majd Babos adogatásai után 4:2 lett az állás, és innen már hozta a játszmát – a 38 perc alatt – a magyar-francia duó.

Strycova miatt a második szett is brékkel indult, ekkor már egyoldalú volt a mérkőzés, és nemsokára 4:1 állt az eredményjelzőn. Az elbizonytalanodó ellenfél egyre többet rontott, újabb kiváló Babos-szervákkal pedig 5:1-re elhúzott a világbajnok duó. Innen már nem volt kétséges, hogy ki lesz a győztes, Babosék 1 óra 12 perc elteltével boldogan ölelkezhettek össze.

Az Australian Openen 2004 óta először fordult elő, hogy egy női páros szettveszteség nélkül diadalmaskodott.

„Ez volt a harmadik döntőnk és a második trófeánk itt” – mondta a pályán beszédében a soproni játékos.

„Nagyon szeretünk idejönni, egyre jobban teljesítünk Melbourne-ben. Köszönet a szurkolóknak is, hogy együtt élhettük át ezt az élményt. Jövőre mindenképpen visszajövünk!” – tette hozzá.

Mladenovic gratulált az ellenfélnek, majd Babost méltatta:

„Gratulálok Timinek, sokkal több ő nekem, mint párostárs, köszönöm, hogy együtt játszhatunk. Te vagy a legjobb partner a világon” – jelentette ki.

A 26 éves Babos Tímea 23. – Mladenovic oldalán a tizedik – tornagyőzelmét aratta párosban, és ő az első magyar játékos, aki a profik között három GS-címet nyert. A magyar-francia kettős a trófea mellé összesen 760 ezer ausztrál dollárt (157 millió forint) kapott.

Eredmény női páros, döntő:

Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 2.) – Hszie Szu-vej, Barbora Strycova (tajvani, cseh, 1.) 6:2, 6:1 Babos Tímea tornagyőzelmei párosban 2012 Birmingham (partner: Hszie Szu-vej, tajvani)

2013 Bogota (Mandy Minella, luxemburgi)

2013 Monterrey (Date-Krumm Kimiko, japán)

2013 Marrákes (Mandy Minella)

2013 Taskent (Jaroszlava Svedova, kazah)

2014 Sydney (Lucie Safarova, cseh)

2014 Kuala Lumpur (Hao Csing-csan, tajvani)

2015 Dubaj (Kristina Mladenovic, francia)

2015 Marrákes (Kristina Mladenovic)

2015 Róma (Kristina Mladenovic)

2017 Sydney (Anasztaszija Pavljucsenkova)

2017 Rabat (Andrea Hlavackova, cseh)

2017 Quebec (Andrea Hlavackova)

2017 Taskent (Andrea Hlavackova)

2017 Moszkva (Andrea Hlavackova)

2017 Szingapúr, világbajnokság (Andrea Hlavackova)

2018 Australian Open (Kristina Mladenovic)

2018 Birmingham (Kristina Mladenovic)

2018 Szingapúr, világbajnokság (Kristina Mladenovic)

2019 Isztambul (Kristina Mladenovic)

2019 Roland Garros (Kristina Mladenovic)

2019 Sencsen, világbajnokság (Kristina Mladenovic)

2020 Australian Open (Kristina Mladenovic)

Forrás: MTI

Borítókép: Babos Tímea (b) és a francia Kristina Mladenovic a trófeával, miután győzött a tajvani Hszie Szu-vej és a cseh Barbora Strycová ellen az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság női párosának döntőjében Melbourne-ben 2020. január 31-én