Bemutatták a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia és paralimpia logóját

Az insidethegames.biz portál beszámolója szerint a változó A betű lehetőséget biztosít mindenki számára, hogy elkészítse a saját verzióját.

– mondta Casey Wasserman, a szervezőbizottság vezetője.

A tervezésben olimpikonok, paralimpikonok, fiatal sportolók, művészek, grafikusok és mások is részt vettek, mindannyian megalkották a saját A betűjüket.

Paris was the first Olympic host city to create a logo, in 1924. Since then, the Olympic logo for host cities have ranged in styles from conventional to abstract. For the 2028 Olympics, Los Angeles will do something different: multiple logos https://t.co/LiT1VyEgwT

— Los Angeles Times (@latimes) September 1, 2020