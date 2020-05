Csökkent Mbappé, Neymar és Messi ára is

Az európai top labdarúgó-bajnokságokban játszó nagy sztárok piaci ára jelentős mértékben csökkent a koronavírus-járvány egyik következményeként a KPMG könyvvizsgáló cég tanulmánya szerint.

A pandémia kiváltotta nemzetközi gazdasági válság futballpiaci hatásait elemző anyagban a KPMG Football Benchmark az írja, hogy

a legdrágább futballisták összértéke a zárt kapus meccsek miatt eddig 6,6 milliárd euróval apadt, és ha törölnék a bajnokságokból hátralévő mérkőzéseket, a devalválódás elérné a 10 milliárdot.

Az általános értékzuhanást mutató statisztika szerint a listán jelenleg első

Kylian Mbappé 225 millió eurós értéke 177 millióra esett vissza, míg PSG-s klubtársa, a brazil Neymar – aki 2017-ben máig átigazolásai világrekordot jelentő 222 millió euróért került a párizsi elitcsapathoz – immár „csak” 137 milliót ér a világjárvány előtti 175 milliós piaci árához képest.

A Barcelona hatszoros aranylabdás argentin sztárja,

Lionel Messi pillanatnyi értéke a szakértők szerint 127 millió euróra rúg, míg a járvány kitörése előtt ugyanez az adat 175 millió volt.

Ha folytatódik a spanyol bajnokság és a Bajnokok Ligája is, Messi ára 134 millióra ugorhat fel – állítja a KPMG-tanulmány, amely szerint a Barca francia világ- és Európa-bajnoka, Antoine Griezmann 119 helyett pillanatnyilag 89 milliót ér.

További példaként említi a Real Madrid belga csatársztárját, Eden Hazard-t, akit a spanyol királyi klub 100 millió euróért vásárolt meg, de ha most akarna túladni rajta, bukna az üzleten, mivel a világjárvány előtti 136 millió helyett a játékos jelenlegi piaci értéke 95 millió, amely a La Liga küzdelmeinek újrakezdésekor 101 millióra mehet fel.

A tanulmány egyik következtetése az, hogy

a világjárvány múltával a futballpiac alapvetően alacsonyabb árszintek mellett rendeződhet újjá, s a legnagyobb sztárokért sem fognak majd annyit fizetni, mint korábban,

amellett általánosságban a játékosbérek és a különböző eredményességi bónuszok is jellemzően kisebbek lesznek az eddigieknél.

A kimutatás értelemszerűen a klubok és a bajnokságok tekintetében is komoly értékvesztést állapított meg.

Az öt legerősebbnek tartott liga kereteinek összértéke 16,5 és 19 százalék között fog visszaesni még akkor is, ha befejezik a szezont;

a legkevésbé a Bundesligában, a leginkább a La Ligában. Ha viszont nem lesz folytatás, az értéktelenedés mind az öt pontvadászatban 25 százalék feletti lesz, a már befejezettnek nyilvánított Ligue 1-ben ez a szám 27,1.

A kluboknál négynek is egymilliárd euró felett volt a keret értéke, folytatás nélkül egy ilyen egyesület sem lenne, de folytatással is csak a Manchester City maradna felette. Érdekesség, hogy a PSG játékosainak értéke a lezárt bajnokság miatt 934 millióról 696 millióra esett vissza, ami a 25 százalékos arányt is meghaladja.

A legnagyobb visszaesést a Barcelona szenvedheti el: ha befejezik a La Ligát, akkor 903, ha nem, akkor 808 millióra zuhan a keret értéke a februári 1136 millióról.

Előbbi húsz százaléknál is nagyobb érték, utóbbi pedig már a harminc százalékot is megközelíti.

Forrás: MTI