Elhunyt a Leeds United legendás labdarúgója

A 27-szeres angol válogatott védő halálhírét szerda este jelentette be korábbi klubja.

Cherry 486 alkalommal lépett pályára a Leedsben, és 1974-ben bajnoki címet nyert a csapattal.

#LUFC are shocked and deeply saddened by the news that club legend Trevor Cherry has passed away. Our thoughts are with Trevor’s family and friends at this time

— Leeds United (@LUFC) April 29, 2020