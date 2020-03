Federer már az edzőpályán varázsolt (videó)

Trükkös ütésekkel szórakoztatta rajongóit az interneten Roger Federer, a svájciak nemrég térdműtéten átesett teniszsztárja.

A 20-szoros Grand Slam-bajnok a közösségi oldalaira feltöltött videójában láb közötti és hát mögötti ütéseket mutatott be egy falnál gyakorolva, hóesésben. A felvétel kedden délután már 3,85 millió megtekintésnél tartott.

Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY

— Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020