Forduló a Ligakupa-döntő árnyékában

Bár rangadót is rendeznek az angol labdarúgó Premier League 28. fordulójában, a hétvége legjobban várt mérkőzése mégsem egy bajnoki, hanem a Ligakupa vasárnapi döntője, amelyen gazdára talál a szezon első trófeája.

A Wembley Stadionban az Arsenal és a Manchester City csap össze egymással – érdekesség, hogy a PL-ben esedékes meccsük ugyancsak egymás ellen zajlana, ezt majd csütörtökön pótolják -, s mindkét csapat edzőjének különleges lesz ez a finálé.

A bajnokságban 16 pontos előnnyel listavezető manchesteriek eddig még egyetlen trófeát sem nyertek 2016 nyarán érkezett trénerükkel, Josep Guardiolával, aki korábban az FC Barcelonával 14, a Bayern Münchennel pedig hét elsőséget ünnepelhetett a különböző sorozatokban. Az Arsenal ellen a City a favorit, még akkor is, ha hétfőn nagy meglepetésre kikapott a harmadosztályú Wigan Athletic otthonában, ezzel az FA Kupától már a nyolcaddöntőben elbúcsúzott.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A londoniak ugyanakkor kupadöntő-specialistának is nevezhetők, az FA Kupában ugyanis az elmúlt négy évet tekintve háromszor is meg tudták nyerni az utolsó mérkőzést, 2014-ben, 2015-ben és tavaly is ők lettek a győztesek. Az Arsenalt külön motiválhatja az a tény, hogy a Ligakupa az egyetlen angliai trófea, amelyet a vezetőedző, Arsene Wenger 22 éves regnálása során egyetlen egyszer sem tudott megnyerni a csapat.

Az Arsenal legutóbb 1993-ban, a City pedig két éve hódította el a Ligakupát.

Két és fél órával a finálé kezdete előtt a bajnokságban is rangadót rendeznek, a tabellán második Manchester United a címvédő Chelsea-t fogadja. Ez a meccs is nagyban az edzőkről szól majd, a hazaiakat irányító José Mourinho és a Kékek mestere, Antonio Conte ugyanis finoman szólva sem esznek egymás tenyeréből, az utóbbi hónapokban többször is csípős üzenetváltás zajlott köztük a sajtón keresztül.

Premier League, 28. forduló:

szombat: Leicester City-Stoke City 13.30

Bournemouth-Newcastle United 16.00

Brighton-Swansea City 16.00

Burnley-Southampton 16.00

Liverpool-West Ham United 16.00

West Bromwich Albion-Huddersfield 16.00

Watford-Everton 18.30 vasárnap: Crystal Palace-Tottenham Hotspur 13.00

Manchester United-Chelsea 15.05 március 1., csütörtök: Arsenal-Manchester City 20.45 Ligakupa, döntő, vasárnap, Wembley Stadion: Arsenal-Manchester City 17.30 A tabella:

1. Manchester City 27 79-20 72 pont

2. Manchester United 27 51-19 56

3. Liverpool 27 61-31 54

4. Chelsea 27 49-23 53

5. Tottenham Hotspur 27 52-24 52

6. Arsenal 27 51-36 45

7. Burnley 27 21-24 36

8. Leicester City 27 39-40 35

9. Everton 27 32-46 34

10. Bournemouth 27 31-41 31

11. Watford 27 37-47 30

12. West Ham United 27 34-46 30

13. Newcastle United 27 25-36 28

14. Brighton 27 22-36 28

15. Crystal Palace 27 25-42 27

16. Swansea City 27 20-37 27

17. Huddersfield Town 27 23-47 27

18. Southampton 27 28-40 26

19. Stoke City 27 27-53 25

20. West Bromwich Albion 27 21-40 20

Borítókép: Arsene Wenger és Josep Guardiola rövid időn belül kétszer is farkasszemet néz egymással.

AFP PHOTO / Glyn Kirk