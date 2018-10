Halálos baleset érte Graciano Rocchigianit

Közlekedési balesetben életét vesztette Graciano Rocchigiani, a németek volt félnehézsúlyú profi ökölvívó világbajnoka.

Az 54 éves sportembert az első híradások szerint keddre viradóra elütötte egy autó Olaszországban.

A Rockynak becézett bokszoló a Boksz Világtanács (WBC) félnehézsúlyú és a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF) nagyközépsúlyú világbajnoki címeit birtokolta. A ringben nyújtott teljesítménye mellett botrányairól is elhíresült, ugyanis ittas vezetésért és súlyos testi sértésért is ült rács mögött. Utolsó profi mérkőzését 2003-ban vívta, 48 meccsből álló pályafutását pedig 41 győzelemmel, 6 vereséggel és 1 döntetlennel fejezte be.

