Henry lett a Montreal Impact edzője

A 42 éves Henry 2014 decemberében vonult vissza, azt követően egykori klubja, az Arsenal utánpótlásában dolgozott, majd a belga válogatott másodedzője lett, így tavaly nyáron részt vállalt a világbajnoki bronzérem megszerzéséből. Tavaly októbertől az AS Monaco vezetőedzőjeként tevékenykedett, de mivel elkerülték a sikerek, már januárban távoznia kellett.

– jelentette ki Oliver Renard, a Montreal Impact sportigazgatója.

BREAKING: Thierry Henry is the new head coach of Montreal Impact in MLS

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 14, 2019