Herczig Norbert: helyén kell kezelni a ciprusi eredményt

Helyén kell kezelni a rali Európa-bajnokság (ERC) ciprusi futamán elért harmadik helyezést, hiszen még mindig van hátránya a magyar csapatnak az élmezőnyhöz képest – mondta Herczig Norbert, a MOL Racing Team autóversenyzője kedd reggel az M1 aktuális csatornán.

A két hete, Görögországban elért második hely után sikerült Herczigéknek Cipruson a harmadik pozíciót megszerezni, amiről azt mondta, egy újfajta versenyüzemanyagot használnak, s ez is kellett az eredményekhez.

„S az is kellett, hogy mi is egy kicsit elkaptuk a fonalat, mi is megszoktuk egy picit az Európa–bajnokság atmoszféráját, s az önbizalmunk is megjött azzal, hogy be tudtuk fejezni a versenyeket”