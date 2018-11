Hivatalos: Ranieri visszatér

A londoni klub szerdán honlapján jelentette be a váltást, melynek a csapat gyenge szereplése az oka.

Jokanovic a legutóbbi szezonban a másodosztályból az élvonalba vezette az együttest, ám a Premier League-ben 12 forduló után öt ponttal az utolsó.

A 67 éves Ranieri legutóbb a Leicester Citynél dolgozott az angol élvonalban, s a kiscsapattal hatalmas szenzációt keltve megnyerte a 2015/16-os bajnokságot.

Shahid Khan today announced that he has appointed Claudio Ranieri as Manager of Fulham Football Club, replacing Slaviša Jokanović.

— Fulham Football Club (@FulhamFC) November 14, 2018