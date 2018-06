Internazionaléhoz szerződik Nainggolan

A négy évre szerződtetett 30 éves középpályásért 38 millió eurót fizettek a kék-feketék, s ezzel egy időben 9,5 millió euróért eladták a fővárosiaknak a nyolcszoros olasz válogatott Davide Santont.

Az olasz bajnoki bronzérmes AS Roma labdarúgócsapata megegyezett Radja Nainggolan Milánóba igazolásáról.

„A feltételekben megállapodtunk Nainggolan szerződtetéséhez” – mondta kedden Piero Ausillo, az Inter sportigazgatója.

Nainggolan – aki nem került be a belgák világbajnoki keretébe, s ezután le is mondta a válogatottságot – 2014-ben a Cagliaritól igazolt az AS Romához, melynek színeiben 138 bajnoki mérkőzésen 26 gólt szerzett.

Milánóban a játékos újra együtt dolgozhat majd Luciano Spalletti vezetőedzővel, aki a fővárosban 2016 januárjától 2017 júniusáig volt a trénere.

Borítókép: Radja Nainggolan 2018. május 13-án

AFP / Silvia Lore / NurPhoto