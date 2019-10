Kemény meccs vár a Barcára

A címvédő a jól rajtoló, de az utóbbi hetekben lendületet vesztő Sevillát fogadja vasárnap a spanyol labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának rangadóján.

Az andalúz együttes az első négy körben háromszor nyert és egy döntetlent játszott, és vezette a tabellát, de aztán a Real Madridtól és az Eibartól is kikapott, így egyelőre csak hatodik. A Barcelona felemásan kezdte a szezont, veszített az Athletic Bilbao és a nagy meglepetésre most második, újonc Granada vendégeként, ugyanakkor négy győzelmet és egy döntetlent is begyűjtött, és negyedikként csak két ponttal marad el a listavezető Real Madridtól.

A két csapat a bajnokságban és a Király Kupában is gyakran találkozik, idén ez már a negyedik összecsapásuk lesz. A Sevillának túl sok babér nem terem a katalán metropoliszban,

legutóbb 2010 januárjában, egy kupamérkőzésen győzött vendégként,

bajnoki találkozón pedig utoljára 2011 októberében, egy 0-0-s döntetlennel sikerült egyáltalán pontot szereznie a Camp Nouban.

A Barcelonába ráadásul visszatért a hosszabb ideig sérüléssel bajlódó argentin sztár, Lionel Messi, akinek jelenléte nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy a katalán együttes szerdán hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a vendég Internazionalét a Bajnokok Ligája csoportkörében.

Real Madrid – Granada

Szombaton az éllovas Real Madrid a mögötte egy ponttal második Granadát fogadja olyan meccsen, amelyet

eddig talán még soha nem lehetett a rangadó jelzővel illetni.

Most azonban az újonc kiscsapat kiváló teljesítményt nyújt, megverte többek között a címvédő Barcelonát is, egyetlen vereségét pedig a Sevillától szenvedte el még a második fordulóban. A Real Madridnál a szezon eleje óta „döcög a szekér”, kedden a BL-ben a vendég belga Club Brugge-t sem sikerült legyőznie (2-2), és vélhetően nem lesz könnyű dolga a harcos, idegenben még veretlen Granada ellen sem.

A harmadik Atlético Madrid vasárnap a 10. Valladolid vendége lesz, míg az ötödik Real Sociedad ezúttal a 16. Getafét fogadja.

La Liga, 8. forduló:

péntek:

Betis-Eibar 21.00

szombat:

Leganés-Levante 13.00

Real Madrid-Granada 16.00

Valencia-Alavés 18.30

Osasuna-Villarreal 21.00

vasárnap:

Mallorca-Espanyol 12.00

Celta Vigo-Athletic Bilbao 14.00

Valladolid-Atlético Madrid 16.00

Real Sociedad-Getafe 18.30

FC Barcelona-Sevilla 21.00

A tabella:

1. Real Madrid 7 12- 6 15 pont

2. Granada 7 13- 6 14

3. Atlético Madrid 7 7- 4 14

4. FC Barcelona 7 16-10 13

5. Real Sociedad 7 12- 7 13

6. Sevilla 7 10- 7 13

7. Athletic Bilbao 7 7- 3 12

8. Villarreal 7 18-11 11

9. Valencia 7 10-11 9

10. Valladolid 7 7- 8 9

11. Eibar 7 9- 9 8

12. Levante 7 8- 9 8

13. Osasuna 7 5- 6 8

14. Alavés 7 4- 7 8

15. Real Betis 7 10-15 8

16. Getafe 7 10-11 7

17. Celta Vigo 7 4- 9 6

18. Espanyol 7 4-12 5

19. Real Mallorca 7 4-12 4

20. Leganés 7 3-10 2

Forrás: MTI