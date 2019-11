Két magyar bronzéremmel kezdtek a magyar korcsolyázók

Jászapáti Petra és az olimpiai bajnok Liu Shaoang egyaránt bronzérmes lett 500 méteren a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának első, Salt Lake Cityben zajló versenyén.

A 20 éves Jászapáti teljesítménye különösen figyelemre méltó, ugyanis a negyeddöntőben 42.729 másodperces idejével megdöntötte három évvel ezelőtti 42.895-ös országos csúcsát. A szegedi versenyző az elődöntős futamát is megnyerte, majd a fináléban is a legjobb, belső pályáról indulhatott, azonban ezúttal a szám olasz Európa-bajnoka, Martina Valcepina jobban kapta el a rajtot, később pedig a táv holland olimpiai ezüstérmese, Yara van Kerkhof is megelőzte, így Jászapáti harmadikként csúszott át a célvonalon. A másik magyar induló, az egyéves kihagyás után visszatérő Kónya Zsófia a negyeddöntőben búcsúzva 16. lett.

A férfiak sprintversenyében a váltóval olimpiai bajnok Liu fivérek magabiztosan meneteltek az elődöntőig, ott viszont egy futamba kerültek, végül Liu Shaoang másodikként fináléba, míg bátyja, Liu Shaolin Sándor harmadikként a kisdöntőbe jutott. Utóbbi meg is nyerte helyosztó futamát, így ötödikként zárt. A 21 éves Liu Shaoang a kettes pályáról rajtolt az éremfutamban, pozícióját meg is őrizte a szám kétszeres világbajnoka, a dél-koreai Hvang Tae Hon mögött, azonban a visszavonulása után visszatérő hatszoros olimpiai bajnok orosz Viktor An megelőzte a szám magyar Európa-bajnokát, aki így Jászapátihoz hasonlóan szintén harmadik lett. A táv harmadik magyar résztvevője, Sziklási András a pénteki selejtezőben búcsúzva a 21. helyen végzett.

Az amerikai idénynyitón 1500 méteren kevesebb babér termett a magyaroknak, a legjobb az ausztrál születésű Lockett Deanna volt a női mezőnyben, aki a B döntőig jutott, és végül a 12. helyen zárt. Az Achilles-ínsérülése után visszatérő és elődöntős Sziliczei-Német Rebeka 17., a negyeddöntős Bácskai Sára Luca pedig 35. lett, a győzelmet a kanadai Kim Boutin szerezte meg. A férfiaknál a szintén olimpiai bajnok Burján Csaba a sikertelen pénteki selejtező után a reményfutamokból jutott elődöntőbe és lett 17., míg az amerikai születésű, szintén elődöntős Krueger Cole a 19. helyen végzett, Varnyú Alex számára a selejtező és a 27. hely jelentette a végállomást. Az aranyérem a holtszezonban végig a magyar csapattal készülő orosz Szemjon Jelisztratov nyakába került.

A Jászapáti, Bácskai, Liu Shaoang és Liu Shaolin összeállítású 2000 méteres vegyesváltót kizárták az elődöntőben, azaz nyolcadik lett, a Lockett, Jászapáti, Sziliczei-Német, Kónya alkotta 3000 méteres női staféta pedig a pénteki negyeddöntőben zárták ki, ami a 11. pozíciót jelentette. Előbbi számban An parádés előzésével az oroszok szerezték meg az aranyérmet. Az olimpiai, Európa-bajnok és vk-címvédő férfi négyes sem járt szerencsével az elődöntőben, mert Burján esése miatt utolsó lett a futamában, így a kisdöntőben lesz érdekelt a zárónapon.

Vasárnap az 1000 méteres mellett újabb 500 méteres versenyre kerül sor, illetve a női és a férfi váltók fináléival zárul a viadal.

