Koeman se hitte, hogy elsők lesznek

A szakvezető úgy értékelte a 2-2-vel zárult hétfői, gelsenkircheni mérkőzést, hogy a németek sokkal több gondot okoztak nekik, mint korábban a franciák, játékosai sok labdát vesztettek, a hazaiak pedig kihasználták a hibáikat és 2-0-s vezetésüknél a harmadik gólt is megszerezhették volna.

– lelkendezett Koeman.

Joachim Löw, a németek szövetségi kapitánya egyetértett vele abban, hogy 2-0-s vezetésüknél a második félidőben eldönthették volna a mérkőzést.

„Nagyon jól játszottunk az első félidőben, a másodikban pedig lezárhattuk volna a küzdelmet. Sok helyzetet alakítottunk ki, volt ötlet a játékunkban,

– utalt arra, hogy a vendégek a hajrában szereztek két gólt.

Virgil van Dijk egyenlítő gólja a hajrában:

Virgil van Dijk is Holland’s hero, sending them to the semi-finals of the Nations League!

pic.twitter.com/k1rgvXQFy7

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) November 19, 2018