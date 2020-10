Koronavírusos Federica Pellegrini, nem jön a Duna Arénába

Az olaszok olimpiai és többszörös világbajnok versenyzője, Federica Pellegrini csütörtökön közölte, hogy megfertőződött. „Félbeszakítottam a szerdai edzésemet, mert rosszul éreztem magam. Elvégeztettem egy tesztet, és pozitív lett” – írta közösségi oldalán a 200 méteres gyorsúszás 32 éves világcsúcstartója, hozzátéve, hogy hétfőn utazott volna Budapestre.

„Alig vártam, hogy újra vízben legyek és elkezdjünk egy normális szezont, főleg úgy, hogy jól éreztem magam és jól mentek az edzések is. Ehelyett most megint szünetet kell tartanom és tíz napig karanténban is leszek”