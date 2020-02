LeBron csapata nyerte az All Star-meccset

A január végén helikopterbalesetben elhunyt Kobe Bryantről elnevezett MVP-címet a James együttesét erősítő Kawhi Leonard érdemelte ki, aki 30 ponttal segítette a győztes gárdát.

Kawhi Leonard scores 30 PTS and hits 8 triples to lead #TeamLeBron to victory in the 2020 #NBAAllStar Game and win the Kia NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award! #KiaAllStarMVP pic.twitter.com/HNQtL17fHH

Eredmény:

James csapata-Antetokunmpo csapata 157-155

"I want to thank Kobe for everything he's done for me. All the long talks and workouts. Thank you. This one's for him."

Kawhi Leonard thanked The Mamba after winning the first-ever Kobe Bryant All-Star MVP Award. #NBAAllStar pic.twitter.com/oMWjbQeAEj

